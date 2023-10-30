الإشتراك المميز من إكس.. تعرَّف على 20 ميزة

توفر ميزات الإشتراك المميز Premium من منصة “إكس” X طريقة لتحسين تجربة المستخدمين وتخصيصها إضافةً إلى حصول المشتركين على شارة التوثيق الزرقاء. وقد تم تصميم عناصر التحكم القوية هذه للمساعدة في تخصيص تجربة المستخدم على X.

وفي ما يأتي أبرز 20 ميزة للإشتراك المميز:

تعديل المنشور: تمنحك هذه الميزة المطلوبة بشدَّة مدة ساعة واحدة لإجراء عددٍ محدود من التغييرات على المنشورات المنشورة. حيث يمكنك استخدامها لإدخال تحديثات، أو الإشارة إلى شخصٍ ما، أو إعادة ترتيب الوسائط التي أرفقتها مع التغريدة. يسري تعديل المنشور حاليًا على المنشورات الأصلية والاقتباسات فقط.

ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف: شاهد إعلانات أقل بنسبة 50% تقريباً في يوميات “لك” و”المتابَعون”. خلال قيامك بالتمرير، ستظهر لك بين المنشورات المُروّجة أو الإعلانات منشورات عادية أو غير مروّجة ضعف المعتاد تقريباً. وفي بعض الأحيان قد تظهر لك بين المنشورات المُروّجة منشورات غير مُروّجة بنسبة أكثر أو أقل من ذلك. ميزة ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف لا تسري على المحتوى المُروّج في مكان آخر على X، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات التي تظهر على الملفات الشخصيّة، والإعلانات التي تظهر في ردود المنشورات، والأحداث المُروّجة في “استكشاف”، والموضوعات المُروّجة، والحسابات المُروّجة التي قد تتابعها. سيتمكّن المشتركون في Premium من استخدام هذه الميزة بعد إتمام مراجعة حساباتهم للتحقق من أهليتها وتطبيق شارة التوثيق الزرقاء عليها.

شاهد إعلانات أقل بنسبة 50% تقريباً في يوميات “لك” و”المتابَعون”. خلال قيامك بالتمرير، ستظهر لك بين المنشورات المُروّجة أو الإعلانات منشورات عادية أو غير مروّجة ضعف المعتاد تقريباً. وفي بعض الأحيان قد تظهر لك بين المنشورات المُروّجة منشورات غير مُروّجة بنسبة أكثر أو أقل من ذلك. ميزة ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف لا تسري على المحتوى المُروّج في مكان آخر على X، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات التي تظهر على الملفات الشخصيّة، والإعلانات التي تظهر في ردود المنشورات، والأحداث المُروّجة في “استكشاف”، والموضوعات المُروّجة، والحسابات المُروّجة التي قد تتابعها. سيتمكّن المشتركون في Premium من استخدام هذه الميزة بعد إتمام مراجعة حساباتهم للتحقق من أهليتها وتطبيق شارة التوثيق الزرقاء عليها. ترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث: ستحصل المنشورات التي تتفاعل معها على بووست طفيف في ترتيبها. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقّى ردودك بووست يرفع ترتيبها قُرب إلى القمة. سيظهر المشتركون في علامة التبويب “موثّق” ضمن علامة تبويب تنبيهات المستخدمين الآخرين والتي تسلّط الضوء على الردود والإشارات والمشاركة من المشتركين في Premium.

ستحصل المنشورات التي تتفاعل معها على بووست طفيف في ترتيبها. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقّى ردودك بووست يرفع ترتيبها قُرب إلى القمة. سيظهر المشتركون في علامة التبويب “موثّق” ضمن علامة تبويب تنبيهات المستخدمين الآخرين والتي تسلّط الضوء على الردود والإشارات والمشاركة من المشتركين في Premium. منشورات أطول: هل تريد النشر بأكثر من 280 حرفاً؟ تتيح المنشورات الأطول للمشتركين نشر ما يصل إلى 25000 حرفاً. يمكنك أيضاً كتابة منشورات أطول في اقتباس أو رد. لا تزال الوظائف القياسية مثل نشر الوسائط وإنشاء استطلاعات الرأي واستخدام الهاشتاجات سارية. سيتمكن الجميع من قراءة المنشورات الأطول، لكن المشتركين في Premium فقط هم من يمكنهم إنشاؤها.

هل تريد النشر بأكثر من 280 حرفاً؟ تتيح المنشورات الأطول للمشتركين نشر ما يصل إلى 25000 حرفاً. يمكنك أيضاً كتابة منشورات أطول في اقتباس أو رد. لا تزال الوظائف القياسية مثل نشر الوسائط وإنشاء استطلاعات الرأي واستخدام الهاشتاجات سارية. سيتمكن الجميع من قراءة المنشورات الأطول، لكن المشتركين في Premium فقط هم من يمكنهم إنشاؤها. تنسيق النص: يمكنك الآن جعل النص غامقًا ومائلاً في منشوراتك على x.com.

يمكنك الآن جعل النص ومائلاً في منشوراتك على x.com. إبراز المنشورات : يمكنك إبراز أفضل منشوارتك من خلال تسليط الضوء على تلك المنشورات وستظهر في ملفك الشخصيّ في علامة تبويب مخصصة.

: يمكنك إبراز أفضل منشوارتك من خلال تسليط الضوء على تلك المنشورات وستظهر في ملفك الشخصيّ في علامة تبويب مخصصة. مجلدات العلامات المرجعية: تتيح مجلدات العلامات المرجعية للمشتركين تجميع المنشورات التي تمت إضافتها إلى العلامات المرجعية وتنظيمها في مجلدات للوصول إليها بشكل أسرع في وقتٍ لاحق. تتيح لك ميزة Premium عدداً غير محدود من العلامات المرجعية ومجلدات العلامات المرجعية التي تكون دائماً خاصة.

أيقونات التطبيق المخصصة: باستخدام أيقونات التطبيق المخصصة، يمكنك تغيير شكل أيقونة تطبيق X على هاتفك. اختر من بين عدة خيارات ملونة. تحقق من الإعدادات لديك بانتظام حتى تتمكن من التمتع بالخيارات المميزة الجديدة التي تتوفر لفترة محدودة.

باستخدام أيقونات التطبيق المخصصة، يمكنك تغيير شكل أيقونة تطبيق X على هاتفك. اختر من بين عدة خيارات ملونة. تحقق من الإعدادات لديك بانتظام حتى تتمكن من التمتع بالخيارات المميزة الجديدة التي تتوفر لفترة محدودة. التنقل المخصّص: تتيح لك هذه الميزة اختيار ما يظهر في شريط التنقل لديك، وذلك لتتمكن من الوصول بسرعة إلى وجهات X والمحتويات التي تجذب اهتمامك أكثر من غيرها. يمكنك تحديد ما لا يقل عن عنصرين ولا يزيد عن 6 عناصر للاحتفاظ بها في شريط التنقل السفلي لديك أو يمكنك استعادة الوضع الافتراضي إذا غيّرت رأيك.

تتيح لك هذه الميزة اختيار ما يظهر في شريط التنقل لديك، وذلك لتتمكن من الوصول بسرعة إلى وجهات X والمحتويات التي تجذب اهتمامك أكثر من غيرها. يمكنك تحديد ما لا يقل عن عنصرين ولا يزيد عن 6 عناصر للاحتفاظ بها في شريط التنقل السفلي لديك أو يمكنك استعادة الوضع الافتراضي إذا غيّرت رأيك. أهم المقالات: أهم المقالات هي اختصار للمقالات الأكثر مشاركةً في شبكتك. تسرد هذه الميزة تلقائيًا المقالات الأكثر مشاركةً من قِبل الأشخاص الذين تتابعهم، وكذلك الأشخاص الذين يتابعونهم؛ كي تعثر بسهولة على نوع المحتوى الذي تريد قراءته.

أهم المقالات هي اختصار للمقالات الأكثر مشاركةً في شبكتك. تسرد هذه الميزة تلقائيًا المقالات الأكثر مشاركةً من قِبل الأشخاص الذين تتابعهم، وكذلك الأشخاص الذين يتابعونهم؛ كي تعثر بسهولة على نوع المحتوى الذي تريد قراءته. القارئ: يحوّل تجربة قراءة سلاسل التغريدات الطويلة إلى تجربة أكثر متعة. لقد صمّمنا لك ميزة القارئ لتمكينك من التمتع بقراءة سلاسل تغريداتك بأقل تشتيت. قم بتشغيل ميزة القارئ بالضغط على رمز القارئ الموجود أعلى سلسلة التغريدات، أو استخدمه لتغيير حجم النص لديك.

يحوّل تجربة قراءة سلاسل التغريدات الطويلة إلى تجربة أكثر متعة. لقد صمّمنا لك ميزة القارئ لتمكينك من التمتع بقراءة سلاسل تغريداتك بأقل تشتيت. قم بتشغيل ميزة القارئ بالضغط على رمز القارئ الموجود أعلى سلسلة التغريدات، أو استخدمه لتغيير حجم النص لديك. التراجع عن النشر: يمنحك التراجع عن النشر خيار سحب منشور بعد إرساله، ولكن قبل أن تكون مرئية للآخرين على X. إنه ليس زر تعديل، ولكنه فرصة لمعاينة منشورك ومراجعته قبل نشره ليراه العالم. بمجرد انتهاء الفترة المخصصة للتراجع، يُمكن لمتابعيك مشاهدة المنشور ويمكنك إما تركها أو حذفها كما تفعل عادةً علىX.

يمنحك التراجع عن النشر خيار سحب منشور بعد إرساله، ولكن قبل أن تكون مرئية للآخرين على X. إنه ليس زر تعديل، ولكنه فرصة لمعاينة منشورك ومراجعته قبل نشره ليراه العالم. بمجرد انتهاء الفترة المخصصة للتراجع، يُمكن لمتابعيك مشاهدة المنشور ويمكنك إما تركها أو حذفها كما تفعل عادةً علىX. تحميل مقاطع فيديو أطول: شارك المزيد من المحتوى مع متابعيك. يمكن للمشتركين في Premium تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 ساعات وما يصل إلى 8 جيجابايت بحجم ملف (1080 بكسل) على x.com وX لنظام iOS فقط). تعرّف على المزيد من هنا).

شارك المزيد من المحتوى مع متابعيك. يمكن للمشتركين في Premium تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 ساعات وما يصل إلى 8 جيجابايت بحجم ملف (1080 بكسل) على x.com وX لنظام iOS فقط). تعرّف على المزيد من هنا). النُسق: تتيح لك نُسق Premium إمكانية الاختيار من بين نُسق ملونة متعددة لتطبيقك.

تتيح لك نُسق Premium إمكانية الاختيار من بين نُسق ملونة متعددة لتطبيقك. صور الملف الشخصيّ ذات رمز NFT : نعمل على إضافة الرموز غير القابلة للإستبدال NFT كإحدى الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تخصيص ملفك الشخصيّ كي تتمكن من إظهار رموز NFT التي تمتلكها في صورة ملف شخصيّ على شكل سداسي في حسابك. بعد الربط المؤقت بمحفظة العملات المشفرة الخاصة بك والذي يتيح لك إعداد رمز NFT بوصفه صورة ملفك الشخصيّ، يتم عرض الأصول الرقمية الخاصة بك في شكل سداسي خاص يعرّفك بصفتك مالكاً رمز NFT هذا.

: نعمل على إضافة الرموز غير القابلة للإستبدال NFT كإحدى الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تخصيص ملفك الشخصيّ كي تتمكن من إظهار رموز NFT التي تمتلكها في صورة ملف شخصيّ على شكل سداسي في حسابك. بعد الربط المؤقت بمحفظة العملات المشفرة الخاصة بك والذي يتيح لك إعداد رمز NFT بوصفه صورة ملفك الشخصيّ، يتم عرض الأصول الرقمية الخاصة بك في شكل سداسي خاص يعرّفك بصفتك مالكاً رمز NFT هذا. المصادقة بعاملين عبر الرسائل النصّيّة القصيرة: بصفتك مشتركاً، يمكنك توفير مزيد من الحماية لحسابك من خلال إمكانية الوصول إلى المصادقة بعاملين عبر الرسائل النصّيّة القصيرة. يُرجى العلم بأن توفر المصادقة بعاملين عبر الرسائل النصّيّة في ميزة Premium قد تختلف حسب البلد ومزود خدمة الهاتف المحمول.

بصفتك مشتركاً، يمكنك توفير مزيد من الحماية لحسابك من خلال إمكانية الوصول إلى المصادقة بعاملين عبر الرسائل النصّيّة القصيرة. يُرجى العلم بأن توفر المصادقة بعاملين عبر الرسائل النصّيّة في ميزة Premium قد تختلف حسب البلد ومزود خدمة الهاتف المحمول. إخفاء شارة التوثيق الخاصة بك: بصفتك مشتركاً، يمكنك اختيار إخفاء شارة التوثيق الخاصة بك على حسابك. سيتم إخفاء شارة التوثيق في ملفك الشخصيّ ومنشوراتك. قد تستمر شارة التوثيق في الظهور في بعض الأماكن وقد تظهر بعض الميزات أن لديك اشتراكاً نشطاً. قد لا تتوفر بعض الميزات في أثناء إخفاء شارة التوثيق لديك. سنواصل تطوير هذه الميزة لجعلها أفضل بالنسبة لك.

بصفتك مشتركاً، يمكنك اختيار إخفاء شارة التوثيق الخاصة بك على حسابك. سيتم إخفاء شارة التوثيق في ملفك الشخصيّ ومنشوراتك. قد تستمر شارة التوثيق في الظهور في بعض الأماكن وقد تظهر بعض الميزات أن لديك اشتراكاً نشطاً. قد لا تتوفر بعض الميزات في أثناء إخفاء شارة التوثيق لديك. سنواصل تطوير هذه الميزة لجعلها أفضل بالنسبة لك. إنشاء مجتمع: كمشترك في Premium، يمكنك إنشاء مجتمع لمنح الأشخاص مكاناً مخصصاً للتواصل والمشاركة ومناقشة أكثر ما تهتم به.

كمشترك في Premium، يمكنك إنشاء مجتمع لمنح الأشخاص مكاناً مخصصاً للتواصل والمشاركة ومناقشة أكثر ما تهتم به. الوصول إلى Media Studio: قم بإدارة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها إلى X باستخدام studio.x.com. معرفة المزيد حول Media Studio.

قم بإدارة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها إلى X باستخدام studio.x.com. معرفة المزيد حول Media Studio. الوصول إلى X Pro : يمكنك عرض العديد من اليوميات القابلة للتكوين في وقت واحد والتي يمكن تحديثها في الوقت الآني، والبحث المتقدم، وإضافة المساهمين والمسؤولين إلى حسابك، والمزيد مع X Pro. معرفة المزيد حول X Pro.