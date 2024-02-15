بطريقة “الأنيميشن”.. مشروع “قاصد” للمعتمرين



في خطوة مبتكرة وملهمة، أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد عن إطلاق مشروع “قاصد”، الذي يهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسك العمرة بتقنية الأنميشن ثلاثي الأبعاد.



يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة ملائمة لأداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة. تعتبر هذه المبادرة استجابة لرسالة المملكة السامية التي تولي اهتماماً كبيراً بخدمة ضيوف الرحمن.



وصفت الجمعية المشروع بأنه يهدف إلى توفير تجربة مثالية لأداء مناسك العمرة، حيث يتضمن إنتاج سلسلة من الأفلام الأنميشن بتقنية ثلاثية الأبعاد، تحاكي خطوات أداء مناسك العمرة بدقة ووفاء، على غرار كيف قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتتضمن الأفلام شرحاً مفصلاً لأركان العمرة وواجباتها وسننها، إلى جانب توجيهات حول تجنب المحظورات خلال الأداء.



وتتوفر الأفلام باللغة العربية، مع إمكانية دبلجتها إلى ثلاث لغات عالمية هامة، وهي الإنجليزية والفرنسية والأوردية، بهدف جعلها متاحة ومفهومة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين حول العالم.



تعكس مبادرة “قاصد” التزام الجمعية بالتحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة الدين والمسلمين، وتأتي في إطار رؤية مستقبلية لتطوير وتحسين تجربة العمرة والحج للجميع.



وفيما يتعلق بالتطبيق العملي للمشروع، أكدت الجمعية أنه سيتم توفير وسائل الوصول إلى هذه الأفلام لجميع الراغبين، سواء من خلال منصات الإنترنت أو الوسائل التقليدية الأخرى.



كما يسهم هذا المشروع في توعية الناس حول أهمية أداء مناسك العمرة بشكل صحيح ومنظم، وتحقيق الراحة والسلامة للحجاج والمعتمرين.

جمعية أجياد للدعوة تطلق مشروع قاصد لتعليم صفة العمرة بطريقة انميشن



أطلقت #جمعية_أجياد مشروع قاصد عبارة عن إنتاج أفلام أنميشن بتقنية 3D يحاكي طريقة أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة كما أداها المصطفى صلى الله عليه وسلم بتطبيق أركانه وواجباته وسننه واجتناب محظوراته من قدوم المعتمر من… pic.twitter.com/JQJvb7q0Lg — جمعية أجياد للدعوة (@ajyad_3) January 10, 2024