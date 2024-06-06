فريق التحرير by فريق التحرير

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تقرير Help AG يرسم ملامح تحديات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط لعام 2024

يقدم تقرير Help AG لعام 2024 نظرة ثاقبة شاملة حول حالة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، ويؤكد على الحاجة إلى الابتكار المستمر واليقظة في مواجهة التهديدات المتطورة باستمرار.

فريق التحرير by فريق التحرير
تحديات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

سلط التقرير السنوي “حالة السوق 2024″، الصادر عن شركة Help AG، الذراع الأمنية لشركة e& enterprise، الضوء على المشهد المتغير لقطاع الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف التقرير عن تحول في استراتيجيات المهاجمين، حيث لم يعودوا يركزون فقط على البيانات، بل يستهدفون أيضًا توافر الخدمات وسمعة المؤسسات وثقة العملاء، مما يؤدي إلى خسائر مالية واضطرابات في العمليات.

وتصدرت سرقة بيانات الاعتماد وإساءة استخدام العلامة التجارية قائمة التهديدات الرئيسية، بالإضافة إلى تزايد الهجمات ببرامج الفدية المتقدمة وعمليات الاحتيال المعقدة والهجمات على مستوى التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير اعتمادًا متزايدًا من قبل المؤسسات على نموذج “كل شيء كخدمة” (Everything-as-a-Service)، مع تفضيل استهلاك الأمن السيبراني عبر اتفاقيات مستوى الخدمة وهياكل تكلفة شفافة.

وفي ظل هذا المشهد المتطور، أكد التقرير على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، مشيرًا إلى ضرورة سد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية لمعالجة النقص في المواهب المتخصصة.

وبالنظر إلى المستقبل، أشار التقرير إلى أن التقنيات المستقبلية ستركز على تعزيز حصانة الهوية وتبني نهج شامل لحماية البيانات وتأمين بيئات التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تنفيذ نهجي الوصول الآمن عن حافة الخدمة (SASE) والثقة الصفرية (Zero Trust).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...