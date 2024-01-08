فريق التحرير by فريق التحرير

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تعرف على برنامج الابتعاث الخارجي بالأمن السيبراني في السعودية

بهدف دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج الابتعاث الخارجي لدراسات الدرجتين العليا (الماجستير والدكتوراه) في مجال الأمن السيبراني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية وسد الفجوة الوطنية في هذا المجال، وذلك بهدف دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الاطلاع على الشروط والتسجيل من اليوم الاثنين 8 يناير 2024 وحتى يوم الخميس 29 فبراير 2024، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.

وتم تصميم البرنامج لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية، مثل “أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، وعلم التشفير، والأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، والسياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني”.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يقدم مزايا عديدة للمبتعثين، منها الابتعاث في أبرز الجامعات العالمية للمساهمة في تطوير سوق الأمن السيبراني، وتوفير فرص تدريبية عملية في مجال الأمن السيبراني، وتقديم برامج إرشادية واستشارات أكاديمية ومهنية لتطوير مهارات المبتعثين ودعمهم خلال فترة الابتعاث.

وأكدت الهيئة دورها كجهة مختصة بالأمن السيبراني في المملكة، وتوجهها نحو تعزيز وحماية المصالح الحيوية للدولة والبنى التحتية الحساسة، إضافةً إلى دورها في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والمساهمة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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