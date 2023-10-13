الأمن السيبراني… القطاع الصحي هو الهدف الأول للهجمات الإلكترونية

الأمن السيبراني – تقع المستشفيات ودور الرعاية ومكاتب الأطباء والمرافق الطبية الأخرى على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لمنظمي الهجمات الإلكترونية ومستخدمي البرمجيات الخبيثة. لأنه حين تواجه المستشفيات الكثير من الضغوط لتحسين رعاية المرضى من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، ينشغل قراصنة الإنترنت بمحاولة الاستفادة من تلك الفرص. ونتيجة لذلك، زادت أهمية الأمن الإلكتروني ليصل لمستوى الحماية العسكرية في هذه المعركة لحماية المعلومات الحساسة الخاصة بالمرضى، لتجنب غرامات كبيرة والتعرض للدعاوى القضائية الجماعية.

وما الذي يعنيه هذا بالنسبة للشركة التي توفر الخدمات المدارة وتكنولوجيا المعلومات؟ يعني هذا تواجد فرص للارتقاء بأنظمة الأمن والحماية وأنظمة النسخ الاحتياطية في القطاع الصحي من خلال الاعتماد على حماية شاملة تصنع حاجزاً لا يمكن اختراقه بين المعلومات الشخصية للمرضى ومجرمي الإنترنت الذي يحاولون الوصول واختراق البيانات من خلال نقاط الضعف الموجودة في الأنظمة.

القراصنة يواصلون تحديث أساليبهم باستمرار لزعزعة الأمن السيبراني

خلال الجائحة، قام الناس بمشاركة المعلومات الشخصية مع الأطباء الافتراضيين وزيارات العيادات والاختبارات عن بُعد كما لم يحدث من قبل. وأصبحت الأنشطة الصحية الرقمية والجسدية سائدة وواسعة الانتشار. أشار تقرير مفصل نشرته مجلة الصحة العالمية (العدد الصادر في 2021) حول استجابة حكومة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى بعض النقاط المهمة، مثل:

استخدام تطبيق الحصن للحصول على تقارير اختبارات كوفيد-19 الرقمية.

توفير الاختبارات المجانية للمواطنين في الإمارة والعمال المنزليين وأصحاب الهمم والنساء الحوامل والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأعراض الناتجة عن الفيروس وحتى الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين بالفيروس تم توفير الاختبارات لهم مجاناً، في حين لم تكن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نفس المستوى من الاستجابة الفعّالة والسريعة للجائحة. ومع ذلك، وفقاً لتقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020، تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، وكانت المستشفيات مكتظة في العديد من هذه الدول.

أدى هذا التدفق الكبير من الجمهور والمرضى المصابين إلى زيادة كبيرة في سجلات الصحة العامة، والتي اتضح أنها كنز للمتسللين والمجرمين الإلكترونيين. لأن بيانات المرضى تشكل هدفاً رئيسياً لمنظمي الهجمات الإلكترونية اليوم، كما تشكل المعلومات الصحية المحمية واحدة من أبرز البضائع المطروحة في الويب المظلم. ووفقاً لتقرير نشرته شركة IBM، بلغت التكلفة المتوسطة لانتهاكٍ واحد للبيانات في الشرق الأوسط 6.93 دولار في عام 2021 وارتفعت إلى 7.46 دولار في عام 2022. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات أكثر ازدهاراً من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا، إلا أن مجموعة من المخترقين استطاعت مهاجمة مستشفى مورفيلدز لعلاج العيون – واحدة من أقدم مراكز العيون في الدولة – في عام 2021، حيث تمكنت من الوصول إلى حوالي 60 جيجابايت من البيانات الحساسة.

كيف يتسلل القراصنة الإلكترونيون إلى الممارسات والعيادات والمستشفيات؟

البريد الإلكتروني: تشكل عمليات الاحتيال من خلال البريد الإلكتروني واحدة من نقاط الدخول الأكثر تكراراً من قبل القراصنة الإلكترونيين في عالم الأمن السيبراني. ذكرت جريدة “خليج تايمز” زيادة بنسبة 230٪ في معدل هذه الهجمات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع السابق، حيث تم اكتشاف ما مجموعه 3.4 مليون هجوم من خلال الخداع بالبريد الإلكتروني خلال هذه الفترة. وحتى في الوقت الحالي، نظمت كاسبرسكي المنتدى السنوي الثامن للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META 2023)، وذكرت جريدة “ديلي نيوز إيجيبت“ النتائج المشاركة خلال الفعالية. وأشارت إلى أن الربع الأول من عام 2023 شهد زيادة بنسبة 49٪ في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني في مصر، وحوالي 27٪ في كل من عمان والكويت، وزيادة بنسبة 88٪ في قطر، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

الأجهزة الطبية: يبحث هؤلاء القراصنة عن طرق أخرى لاختراق خوادم الشبكة. ووجدت دراسة أجرتها شركة Capterra للسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في نهاية العام الماضي أن المؤسسات الصحية التي تمتلك أجهزة طبية متصلة تتعرض لعدد أكبر من الهجمات الإلكترونية. ويؤثر نصف هذه الانتهاكات (48٪) على رعاية المرضى وثلثيها (67٪) على بيانات المرضى. وقد أظهرت الدراسات المتعلقة أن أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة قياس معدل ضربات القلب تشكل نقاط ضعف في الدفاع السيبراني للمستشفى في معظم حالات اختراق البيانات.

يجب على المؤسسات الصحية التصرف الآن للحفاظ على الأمن السيبراني:

تؤثر الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية وانتهاكات البيانات بشكل خطير على مصداقية المؤسسات الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضع كل من الجمهور العام والمنظمات الطبية في خطر كبير. ولكن المشكلة الأكبر هي أن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة للمؤسسات الصحية، سواء كان ذلك عبر فدية للمتسللين أو غرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرعاية الصحية وخصوصية البيانات.

والمشكلة هنا هي أن القوانين واللوائح المتعلقة بالمعلومات الصحية المحمية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني. فقد قامت دولة الإمارات بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2019، الذي ينظم بدقة التعامل مع سجلات المرضى الطبية من قبل المؤسسات الصحية. ومع ذلك، لا تزال الدول مثل الكويت وعمان لا تمتلك قوانين وسياسات واضحة لحماية بيانات الرعاية الصحية. في هذه الدول، يجب على المنظمات الطبية أن تتخذ خطواتها بنفسها لتنفيذ التدابير اللازمة لحماية بيانات الرعاية الصحية من الهجمات السيبرانية بأي ثمن.

ويواصل القراصنة الإلكترونيون الحصول على وصول غير مصرح به إلى الشبكة من خلال عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني واستغلال كلمات المرور الضعيفة. وهنا يأتي دور توفير مزودي الخدمات في توفير برامج تدريب الموظفين وتوعيتهم، وإقفال الأنظمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة لحماية عملائهم في مجال الرعاية الصحية.

هذه مجرد بعض المخاوف المتعلقة بحماية قطاع الرعاية الصحية التي يمكن لشركة أكرونيس تقديمها لمزودي الخدمات المدارة. على سبيل المثال، يساعد حل Acronis Cyber Protect شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في اكتشاف وحجب البرامج الضارة التي يتم استخدامها عادة في انتهاك البيانات وهجمات الفدية والأمن السيبراني. وبفضل خيار الاستعادة المتكامل، تساعد محركات الكشف متعددة الطبقات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للمنصة في ضمان استمرارية الأعمال لأي مؤسسة، بما في ذلك مكاتب الأطباء وعيادات الأسنان والمستشفيات والعيادات والمرافق الأخرى في مجال الرعاية الصحية.