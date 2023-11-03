الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من هجمات التصيد الاحتيالي

أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تحذيرا ضد حملة التصيد الاحتيالي والرسائل النصية المزيفة التي تدعي أنها من دعم شركة آبل الأمريكية.

وأوصى مجلس الأمن السيبراني الإماراتي عبر منصة “إكس” المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.

وحذر المجلس من وجود حملة تصيد احتيالي عبر رسائل تزعم أن حساب المستخدم في شركة آبل مغلق أو معلق وتطلب مراجعة الحساب.

وجاء في بيان التحذير: “تحتوي الرسائل على روابط مزيفة وتطلب بفتح هذه الروابط وهو ما يسمح للمحتالين بسرقة البيانات الشخصية”.

وحث مجلس الأمن السيبراني المستخدمين بعدة إجراءات لمنع المخاطر وهي:

تجنب الاتصال بأي أرقام واردة في الرسالة.

عدم النقر على أي روابط داخل الرسائل من مصادر غير معروفة.

تحديث الأجهزة وتطبيقاتها باستمرار.

الامتناع عن الرد على هذه الرسائل وعدم مشاركة معلوماتك السرية أبدا.

نسخ بياناتك احتياطيا بانتظام.

الحذر عند تلقي الرسائل النصية التي تطلب معلومات شخصية.

تنشيط المصادقة الثنائية لجميع الحسابات.

مشاركة هذه المعلومات مع جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وإبلاغ مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بأي نتائج أو رؤى ذات صلة.