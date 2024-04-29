الألعاب تكسر حاجز المليار دولار في السعودية 2024

من المتوقع أن يحقق قطاع الألعاب في السعودية إيرادات بقيمة 998.2 مليون دولار (3.7 مليار ريال سعودي) هذا العام، مدفوعًا بالعدد الكبير من السكان الشباب في المملكة، وتزايد الدخل، بمعدل نمو يبلغ نحو 11% سنويا، وفقًا لبيانات منصة ستاتيستا (Statista) للأبحاث الاقتصادية.

استمرار الاتجاه التصاعدي لقطاع الألعاب

ومن المتوقع أن يزيد سوق قطاع الألعاب في السعودية بمعدل نمو سنوي قدره 8.5% حتى عام 2027 ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل عدد اللاعبين لألعاب الفيديو إلى 2.8 مليون لاعب خلال نفس الإطار الزمني.

ومن المرجح أن يصل معدل انتشار المستخدمين إلى 7.4% في عام 2027 مقارنة بمستواه الحالي البالغ 6.9%.

ألعاب الهاتف المحمول لها نصيب الأسد

سوف تمثل ألعاب الهاتف المحمول حوالي نصف إجمالي الإنفاق على الألعاب هذا العام بقيمة 467.6 مليون دولار، وفقا للبحث.

ومن المتوقع أن يصل عدد لاعبي ألعاب الهاتف المحمول إلى 6.1 مليون لاعب في عام 2027 مع تضخم السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.6% حتى عام 2027.

إيرادات الألعاب عبر الإنترنت

وفي الوقت نفسه، ستحقق الألعاب عبر الإنترنت إيرادات بقيمة 33.4 مليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ إلى 39.8 مليون دولار في عام 2027.

ومن المتوقع أن يسجل سوق شبكات الألعاب المحلية إيرادات قدرها 55 مليون دولار هذا العام، وأن تزيد بمعدل نمو 8.4% إلى 70 مليون دولار بحلول عام 2027.

الصين الأولى .. والسعودية تسعى للريادة في الصناعة

ووفق البحث، فمن المتوقع أن تحافظ الصين على المركز الأول في العالم من حيث إيرادات ألعاب الفيديو، بإجمالي متوقع يبلغ 94 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وستمثل ألعاب الهاتف المحمول أكثر من 34٪ من هذا الرقم.

وتسعى السعودية لأن تكون لاعبًا رائدًا في صناعة الألعاب، حيث تعمل شركة Savvy Games المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ESL FACIT التي استحوذت عليها مؤخرًا على إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية القادمة هذا الصيف.

ومن المقرر أيضًا أن يكون مشروع القدية الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات موطنًا لأول منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم.

ويعد هذا جزءًا من جهود المملكة لتنويع اقتصادها، حيث من المتوقع أن تساهم الصناعة بمبلغ 50 مليار ريال سعودي في الاقتصاد بحلول عام 2030.