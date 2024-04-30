120 مليون دولار قيمة استحواذ إنفستكورب البحريني على شركة تكنولوجيا هندية

يعتزم مدير الأصول البديلة في البحرين، إنفستكورب، الاستحواذ على أعمال التكنولوجيا الرقمية في البورصة الوطنية الهندية (NSE) مقابل 120 مليون دولار.

توفر شركة NSEIT خدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني المتقدمة للعملاء العالميين في أسواق رأس المال والتأمين والخدمات المصرفية في الهند وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وتشمل الخدمات الهندسة الرقمية والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وخدمات الأمن السيبراني.

استراتيجية إنفستكورب للاستثمار

وتعد عملية الاستحواذ في الهند جزءا من استراتيجية إنفستكورب للاستثمار في شركات التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة.

تركز NSEIT على التوسع في الولايات المتحدة بعد تسجيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 50% على مدار السنوات الأربع الماضية.

مستثمر رئيسي في الهند

ويعد إنفستكورب مستثمرا رئيسيا في شركات السوق المتوسطة في الهند، سواء في القطاعات ذات الأصول الخفيفة (الأسهم الخاصة) أو ذات الأصول الثقيلة (العقارات).

وتمتلك الشركة البحرينية أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها 50 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.