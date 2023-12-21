استئناف خدمات إكس بعد انقطاعها لساعات في أنحاء العالم

استأنفت منصة التواصل الاجتماعي إكس، (تويتر سابقاً)، خدماتها بعد انقطاعها لساعات عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حيث واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع، كما ذكر موقع “داون ديتكتور دوت كوم” لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقا).

وعانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.

ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0500 بتوقيت جرينتش).

وقد شهدت منصة “إكس” و”إكس برو” (تويتر سابقاً) انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ولم يتمكن المستخدمون على “إكس” من عرض المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي، وتلقوا رسالة تقول “مرحبا بك في إكس!”.

كما واجه المستخدمون مشكلات في التحميل على “إكس برو” (تويت دك سابقاً)، مع رسالة تقول “في انتظار المشاركات”.

وأشارت حوالي 70% من التقارير إلى وجود مشكلات في منصة “إكس”.

وواجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى “إكس” و”إكس برو”.

ويتتبع “داون ديتكتور” الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من مصادر عديدة بما في ذلك المستخدمون.