اتهام فيسبوك وانستغرام باستغلال القاصرين

تؤكد شكاوى أن شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ “فيسبوك”، صممت منصاتها الاجتماعية عمداً لجذب الأطفال، وأنها تلقت ملايين الشكاوى حول المستخدمين القاصرين على منصة “انستغرام”، لكنها لم تكشف عنها أبداً، بل عطلت جزءاً صغيراً فقط من تلك الحسابات، كما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم وفق تقارير نشرت في صحيفتي “وول ستريت جورنال” و“نيويورك تايمز”.

وكانت الشكاوى، التي تم نشرها في الأصل في شكل منقح، بمثابة نقطة انطلاق دعوى قضائية رفعها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المدعون العامون في 33 ولاية أمريكية.

وتشير الشكاوى إلى أن “ميتا” دأبت على انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت لعام 1998 من خلال استهداف الأطفال وجمع معلوماتهم دون موافقة الوالدين.

وتطرقت وثائق الشركة المذكورة في الشكاوى إلى أسماء العديد من مسؤولي “ميتا” الذين أقروا بأن الشركة صممت منصاتها لاستغلال أوجه القصور في علم نفس الشباب مثل السلوك المتهور، والقابلية لضغط الأقران والتقليل من المخاطر، وفقاً للتقارير.

واعترف مسؤولون آخرون بأن منصتي فيسبوك وإنستغرام كانتا رائجتين أيضاً لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً والذين، وفقاً لسياسة الشركة، لا يُسمح لهم باستخدام الخدمة.

وقالت “ميتا” في بيان لوكالة “أسوشيتد برس” إن الشكاوى تتجاهل عملها على مدار العقد الماضي لجعل تجربة الإنترنت آمنة للمراهقين، مشيرة إلى أن لديها “أكثر من 30 أداة لدعمهم وأولياء أمورهم”.

وفي ما يتعلق بمنع المستخدمين الأصغر سناً من الخدمة، قالت “ميتا” إن التحقق من العمر يمثل “تحدياً معقداً في هذا القطاع”.

وبدلاً من ذلك، قالت “ميتا” إنها تفضل تحويل عبء مراقبة استخدام القاصرين إلى متاجر التطبيقات وأولياء الأمور، وتحديداً من خلال دعم التشريعات الفيدرالية التي تتطلب من متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الوالدين عندما يقوم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بتنزيل التطبيقات.

وألمح أحد المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالسلامة في “فيسبوك” إلى احتمال أن تؤدي الإجراءات الصارمة ضد المستخدمين الأصغر سناً إلى الإضرار بأعمال الشركة في رسالة بريد إلكتروني عام 2019، وفقاً لتقرير “وول ستريت جورنال”.

لكن بعد مرور عام، أعرب المدير التنفيذي نفسه عن إحباطه لأنه على الرغم من أن “فيسبوك” درست بسهولة استخدام المستخدمين القاصرين لأسباب تجارية، إلا أنه لم يُظهر الحماسة نفسها لوسائل التعرف على الأطفال الأصغر سناً وحذف حساباتهم من منصاتها.

وأشارت الشكوى إلى أنه في بعض الأحيان يكون لدى “ميتا” تراكم يصل إلى 2.5 مليون حساب لأطفال أصغر سناً ينتظرون اتخاذ إجراء، وفقاً لتقارير الصحيفة.