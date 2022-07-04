اتفاقية لتعزيز أمن البيانات في السعودية والإمارات

“هلب أي جي” و”كريبل” تعلنان عن شراكتهما لتعزيز أمن البيانات وقابلية مراقبة فعالة من حيث التكلفة في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية

أعلنت “هلب أي جي” عن إبرام شراكة مع “كريبل” (Cribl)، لتمكين زبائن “هلب أي جي” في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من اعتماد أدوات فعالة من حيث التكلفة لإدارة تدفق البيانات وتحقيق كفاءة أعلى في التفسير الآمن للبيانات عبر مختلف الخدمات.

وقد ازدادت الحاجة إلى توصيل البيانات الصحيحة إلى الموقع المناسب وبالنسق الملائم عبر حلول تتوافق مع الغاية المطلوبة منها بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ولاسيما في مجال أمن البيانات، إذ تشهد كمية البيانات في مراكز العمليات الأمنية (SOC) نمواً بوتيرة غير مسبوقة وتواجه بالتالي الموازنات المخصصة للبيانات صعوبة في مواكبة ذلك. وسوف تستفيد الشراكة المبرمة بين “هلب أي جي” و”كريبل” من الخبرة الهائلة التي تتمتّع بها كلتا الشركتين من أجل تحسين دقة البيانات في تعقب التهديدات وتحقيق الامتثال من خلال تكنولوجيا التوجيه الذكية. وعبر مجموعة منتجاتها الأساسية الثلاثة، سوف تدعم “كريبل” المهمة التي أخذتها “هلب أي جي” على عاتقها بالحرص على منح العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الرصد الأسرع لأي خطر أمني عبر تدفق البيانات المُدار، مع منحهم خدمات الأمن المُدارة (MSS) الأكثر كفاءة وفعالية في الوقت عينه. وسيكون “كريبل ستريم” (Cribl Stream) المكون الأساسي في هذه الشراكة، وهو معالج لتدفق البيانات يعيد تشكيلها ويحسنها ويوجهها بغية إدارة السجلات الآتية من الحلول التي تقدمها “هلب أي جي” في مجالَي إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) والتنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنيةSOAR) ) بكفاءة أكبر. فضلاً على ذلك، سيستخدم منتجا “كريبل” الأساسيان الآخران، وهما “كريبل إيدج” (Cribl Edge) و”آب سكوب” (AppScope)، عوامل بموردين غير محددين لإرسال بيانات إمكانية المراقبة إلى أي وجهة والسماح بجمع القياسات والبيانات المتقدمة للأنظمة من نقاط النهاية التابعة لعملاء “هلب أي جي”. تعليقاً على هذه الشراكة، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في “هلب أي جي”، قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع “كريبل” في إطار مهمتنا الآيلة إلى جعل أدوات إدارة تدفق البيانات أكثر كفاءة وبيانات إمكانية المراقبة أكثر أماناً، مع الحد بشكل ملحوظ من التكلفة المترتبة على عملائنا في المنطقة لإدارة هذه البيانات. ومن شأن حلول “كريبل” المعدلة حسب الطلب في مجال تحليلات البيانات الكبيرة أن تمنح عملاءنا المزيد من الرؤية والتحكم مع رفع مستوى القيمة التي تمنحها خدمات “هلب أي جي” الحالية إلى أقصى حد، فتصبح إمكانية المراقبة أكثر نفعاً وربحاً لهم.” في المقابل، قال هاش شودهوري، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “كريبل”: “لقد أسسنا “كريبل” إيماناً منا بأن جمع بيانات إمكانية المراقبة وتحليلها وتخزينها لا يجب أن يتطلب تضحيات من الشركات الرقمية. ولهذا السبب سوف تضيف اتفاقيتنا مع “هلب أي جي” قيمة لعروضها الإجمالية عبر جعل بيانات المورد والعميل أكثر أماناً وأسهل تفسيراً بأكثر الطرق كفاءة. ويسرنا من خلال هذه الفرصة أن نقدم خدماتنا لمجموعة متنامية من العملاء والشركات في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية.” ذلك وستساهم واجهة “كريبل” سهلة الاستخدام في تبسيط عملية إعداد البيانات لمنصات إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) الرائدة في القطاع لعملاء “هلب أي جي”، وستمنح أيضاً قدرة غير تقليدية على التخلص من “الضجيج” من بيانات العميل والحد بشكل لافت من تكلفة الترخيص لمنصات البيانات المختارة.