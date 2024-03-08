اتفاقية لبناء منظومة رقمية عالمية في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، عن اتفاقية تعاون مع “تينسنت كلاود” – “Tencent Cloud”، ذراع الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت، لتدشين برنامج “جو سعودي” – “Go Saudi”. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث ثورة في المشهد الرقمي المتطور في المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه.

وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الاتصالات من حيث تغطية الشبكات اللاسلكية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، فإن شراكة “موبايلي” مع “تينسنت كلاود” ستسمح لها بتنويع حلول الأعمال للمؤسسات بشكل استراتيجي، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتقارب الشامل، لتوفير فرص جديدة في قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات وغيرها.

سيتشكل برنامج “جو سعودي”، الذي تم الإعلان عنه وإطلاقه ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض LEAP 2024 الرائد والمنعقد في المملكة العربية السعودية، من خلال عدة مستويات. أولاً، يوفر منصة سحابية ثورية جديدة للمؤسسات، حيث تعمل “تينسنت كلاود إنتربرايز” (TCE) على تأسيس هذه المنصة وتشغيلها، لتوفير خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة، بما في ذلك الحوسبة السحابية وقواعد البيانات والشبكة والتخزين والحماية وغيرها من الأساسيات الرقمية الرئيسية بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي، “موبايلي”، وداوسون تونج نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لمجموعة تينسنت كلاود آند سمارت إنداستريز

ستستخدم موبايلي هذه المنصة لإنشاء مجموعة من خدمات الوسائط والذكاء الاصطناعي الجديدة من الجيل القادم، مثل إمكانات معالجة الوسائط، والاتصالات في الوقت اللحظي، واستضافة خدمات البث المباشر وخدمات الفيديو عند الطلب، وخدمات الإبداع الرقمي، وغيرها، لتقديم العديد من الفوائد لمجموعة عملاء الشركة من المؤسسات. ستُولي المنصة السحابية الخاصة على مستوى المؤسسات الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات، بهدف تعزيز بيئة سحابية موثوقة، من أجل جذب الشركات التي تسعى إلى حلول سحابية آمنة وموثوقة لتلبية المتطلبات التنظيمية وضمان حماية البيانات. يشار إلى أن إيرادات أعمال موبايلي قد تضاعفت منذ عام 2018 لتمثل أكثر من عشرين بالمئة من إجمالي الإيرادات حتى عام 2022.

ثانياً، ستستكشف موبايلي من خلال الاستفادة من منصة تينسنت كلاود إنتربرايز، إمكانات منصة Tencent Cloud Mini Program (TCMPP)، لتقديم خدمات يومية حية متكاملة لربط المشتركين ومستخدمي الإنترنت بالمؤسسات ومجتمعات الأعمال، ضمن منظومة رقمية واحدة.

يذكر أن أكبر معرض تقني في الشرق الأوسط، “LEAP 2024“، الذي اختتم أمس في المملكة العربية السعودية في الرياض، شهد استثمارات متعددة، بما في ذلك من الشركات الصينية بمشاركتها الضخمة ومن أبرزها هواوي، وتينسنت، وعلي بابا، وذلك في قطاعات تتراوح من الرعاية الصحية، إلى المدن الذكية، ومن التكنولوجيا المالية إلى طاقة المستقبل.

و شهدت النسخة الثالثة من مؤتمر ليب التقني تحقيق أرقام قياسية في عدد الحضور، حيث كشف المنظمون في شركة تحالف عن توافد أكثر من 215 ألف زائر إلى المؤتمر الذي استمرّ لأربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وشهد ليب 2024 ارتفاعاً مذهلاً في عدد الزوار بلغ نسبة 25% على أساس سنوي مقارنةً بـ 172 ألف زائر في العام الماضي، ليثبت مكانته كالحدث التقني الأكثر حضوراً على مستوى العالم ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا.