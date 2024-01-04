إيلون ماسك يبدأ بإطلاق خدمة الهواتف الجوالة عبر الأقمار الاصطناعية

بدأت شركة سبيس إكس SpaceX التي يملكها إيلون ماسك العام الجديد بإطلاق صاروخ فالكون 9 أول أقمار اصطناعية تؤمن اتصالا مباشرة لأجهزة الهواتف الجوالة. تتمتع ستة من أقمار ستارلينك الـ 21 التي تم إطلاقها من قاعدة فاندنبرغ سبيس بيز بولاية كاليفورنيا، بإمكانيات الاتصال المباشر بالهواتف الجوالة العاملة بشبكة الجيل الرابع 4G LTE عندما تكون في النطاق.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

من الربع الخالي وحتى قمة جبل إيفريست وغيرها من المناطق النائية التي تفتقر للاتصالات، ستتوفر قريبا خدمات اتصال بالإنترنت والهواتف جوالة، معه هذه الخدمة التي ترسم خارطة جديدة لقطاع الاتصالات الفضائية مع توفر خدمة اتصالات الهواتف الجوال بالأقمار الاصطناعية من ستارلنك التي أطلقت مؤخرا أقمارا اصطناعية لتوفير خدمة اتصال مباشر لأجهزة الجوال في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها تغطية من شركات الاتصالات. وتنافس ستارلنك شركات عديدة منها ون ويب البريطانية وكويبر Kuiper من أمازون وغيرهما.

وتخطط أمازون لتوفير إنترنت عالي السرعة من خلال إطلاق وربط 3236 قمرًا اصطناعيًا في مدار أرضي منخفض (LEO). وأطلقت الشركة قمرين صناعيين نموذجيين في أكتوبر وبدأت في اختبار الأنظمة اللازمة لتشغيل الشبكة. وكان أحد الاختبارات الرئيسية هو التحقق من صحة تقنية الارتباط البصري بين الأقمار الصناعية (OISL)، والتي تستخدم أشعة الليزر تحت الحمراء لإرسال البيانات بين المركبة الفضائية. الآن، تقول أمازون إن النماذج الأولية قد تجاوزت هذه العقبة المهمة. وفي الاختبار، حافظ النموذجان الصناعيان على سرعة اتصال ثابتة تبلغ 100 جيجابت في الثانية.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024