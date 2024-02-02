ميتا: رياليتي لابز تحقق أفضل ربع وتخسر 4 مليارات دولار

حقق قطاع الواقع الافتراضي لدى شركة “ميتا” الأميركية، المعروف باسم “رياليتي لابز” (Reality Labs)، أفضل ربع في تاريخه على الرغم من استمرار سلسلة الخسائر المتعددة بالمليارات.

وسجل “رياليتي لابز” المتخصص بانتاج نظارة الواقع الإفتراضي إيرادات تجاوزت مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، بفضل نجاح نظارة الواقع الافتراضي (Quest) والنظارات الذكية (Ray-Ban Meta).

وعلى الرغم من أن تجاوز حاجز المليار دولار في الإيرادات يعتبر إنجازًا جديدًا لمجموعة الواقع الافتراضي للشركة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار تكبد خسائر ضخمة في المستقبل القريب.

فقد خسرت “رياليتي لابز” مبلغ 4.6 مليار دولار في الربع الأخير وأكثر من 16 مليار دولار في عام 2023.

وأشارت المديرة المالية في ميتا، سوزان لي، إلى أن هذه الخسائر ستزيد بشكل كبير على مر السنوات القادمة نتيجة لجهود التطوير المستمرة في مجالات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي والاستثمارات لتوسيع النظام البيئي للشركة.

وكان الربع الرابع، الذي يشمل موسم التسوق السنوي، هو الفترة التي حققت فيها الشركة أفضل أداء لها.

وفي محادثة مع محللين، أشار مارك زوكربرغ إلى أن نظارات الواقع الافتراضي الذكية للشركة حققت نجاحًا خاصًا، حيث قال إن شركة EssilorLuxottica، صانعة نظارات Ray-Ban، كانت “تخطط لإنتاج مزيد من النظارات الذكية بناءً على الطلب الكبير”.

وأضاف أن كل من Quest 2 و Quest 3 كانتا “تؤديان بشكل جيد”، مشيرًا إلى أن Quest 3 هي “الجهاز الأكثر شعبية للواقع المختلط”.

إيرادات ميتا فاقت 135 مليار دولار في 2023

وفيما يتعلق بالأداء الإجمالي “ميتا”، أعلنت عن إيرادات بقيمة 40.1 مليار دولار لإغلاق عام 2023، ليصل إجمالي الإيرادات للعام إلى ما يقرب من 135 مليار دولار.

كما زادت قاعدة مستخدمي فيسبوك إلى 2.1 مليار مستخدم نشط يوميًا.

وفي سياق آخر، أشار زوكربرغ إلى أن تطبيقات ميتا الجديدة، مثل “ثريد”، ما زالت تحقق نموًا، حيث قال إن الخدمة تضم 130 مليون مستخدم شهريًا، مقارنة بـ “أقل من” 100 مليون في خريف العام الماضي.

وفيما يتعلق بطموحات الشركة في ميدان الذكاء الاصطناعي، أعلن زوكربرغ أن AGI (الذكاء الاصطناعي العام) سيكون “الموضوع” الرئيسي لأعمال المنتجات المستقبلية للشركة.

وقال: “إن هذا الجيل التالي من الخدمات يتطلب بناء ذكاء عام كاملًا.. من الواضح أننا سنحتاج إلى أن تكون نماذجنا قادرة على التفكير والتخطيط والبرمجة والتذكر والعديد من القدرات الأخرى لتقديم أفضل نسخ للخدمات التي نتصورها”.

وتأتي أرباح “ميتا” بعد 20 عامًا من تأسيس فيسبوك ومثول زوكربرغ أمام الكونغرس حيث تعرّض لأسئلة قاسية حول استغلال منصته في التأثير السلبي على الأطفال.

وفي جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول “أزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”، اعتذر زوكربرغ لعائلات الضحايا وأكد التزام الشركة بتعزيز أمان اليافعين على الإنترنت.

وأضاف: “حفظ أمان اليافعين على الإنترنت كان تحدياً منذ ظهور الإنترنت، ومع تطوير المجرمين لتكتيكاتهم، يتعين علينا تطوير دفاعاتنا أيضًا”.

وفي سياق متصل، أفادت دراسة نشرت يوم الأربعاء أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3 في المائة من سكان العالم.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين ارتفع بنسبة 5.6% العام الماضي، متخطيًا زيادة عدد سكان العالم بنسبة 0.9%.

وسجل فيسبوك أكبر عدد من المستخدمين بلغ 2.19 مليار مستخدم، تلاه تطبيق إنستغرام بـ 1.65 مليار مستخدم، وثالثًا تطبيق تيك توك بـ 1.56 مليار مستخدم.

وأظهرت الدراسة أن كلمة “تشات جي بي تي” كانت الأكثر بحثًا على ويكيبيديا، مشيرةً إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.