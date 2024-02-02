فريق التحرير by فريق التحرير

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إيرادات مايكروسوفت من الألعاب الإلكترونية ترتفع 49%

على الرغم من النتائج الإيجابية القوية قامت شركة مايكروسوفت بتسريح 1900 موظف من Xbox وأكتيفيجن بليزارد

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت

حققت مايكروسوفت نتائج مالية قوية مرة أخرى في الربع الثاني من السنة المالية 2024، بإيرادات بلغت 62 مليار دولار (بزيادة 18% عن العام الماضي) وأرباح 21.9 مليار دولار (بزيادة 33%)، وفقاً لبيانات الشركة.

وتعود الانتعاشة التي حققتها مايكروسوفت إلى تأثير استحواذها على “أكتيفيجن بليزارد” مقابل 68.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلنت عملاقة التكنولوجية البالغة قيمتها 3 تريليون دولار، أن إيرادات الألعاب الإجمالية زادت بنسبة 49%، 44 نقطة منها تعود إلى “التأثير الصافي” لصفقة أكتيفيجن بليزارد.

وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة مؤخرًا بتسريح 1900 موظف من Xbox وأكتيفيجن بليزارد.

تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مايكروسوفت

وشهد قسم الحوسبة الشخصية في مايكروسوفت، والذي يشمل Xbox وSurface وWindows، زيادة بنسبة 19% (16.9 مليار دولار) منذ العام الماضي، ويعزى 15 نقطة من هذه الزيادة إلى صفقة أكتيفيجن.

ويعتبر هذا تغييراً كبيراً لقسم تأثر بشدة بتراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية و Xbox الضعيفة.

فقد انخفضت إيرادات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 9% لهذا الربع، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة Xbox بنسبة 3%.

وازدادت إيرادات المحتوى والخدمات على Xbox بنسبة 61% منذ العام الماضي، 55% منها يعود إلى أكتيفيجن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...