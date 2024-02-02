إيرادات مايكروسوفت من الألعاب الإلكترونية ترتفع 49%

حققت مايكروسوفت نتائج مالية قوية مرة أخرى في الربع الثاني من السنة المالية 2024، بإيرادات بلغت 62 مليار دولار (بزيادة 18% عن العام الماضي) وأرباح 21.9 مليار دولار (بزيادة 33%)، وفقاً لبيانات الشركة.

وتعود الانتعاشة التي حققتها مايكروسوفت إلى تأثير استحواذها على “أكتيفيجن بليزارد” مقابل 68.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلنت عملاقة التكنولوجية البالغة قيمتها 3 تريليون دولار، أن إيرادات الألعاب الإجمالية زادت بنسبة 49%، 44 نقطة منها تعود إلى “التأثير الصافي” لصفقة أكتيفيجن بليزارد.

وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة مؤخرًا بتسريح 1900 موظف من Xbox وأكتيفيجن بليزارد.

تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مايكروسوفت

وشهد قسم الحوسبة الشخصية في مايكروسوفت، والذي يشمل Xbox وSurface وWindows، زيادة بنسبة 19% (16.9 مليار دولار) منذ العام الماضي، ويعزى 15 نقطة من هذه الزيادة إلى صفقة أكتيفيجن.

ويعتبر هذا تغييراً كبيراً لقسم تأثر بشدة بتراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية و Xbox الضعيفة.

فقد انخفضت إيرادات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 9% لهذا الربع، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة Xbox بنسبة 3%.

وازدادت إيرادات المحتوى والخدمات على Xbox بنسبة 61% منذ العام الماضي، 55% منها يعود إلى أكتيفيجن.