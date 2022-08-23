إنيري تطلق شبكتها التجريبية العامة الأولى للبلوك تشين

تلتزم إينيري Inery بتأسيس بنية تحتية متطورة تدعم المستقبل اللامركزي الذي ينتظرنا جميعاً

أعلنت شركة Inery، منصة البلوك تشين من المستوى 1 والمبرمجة لإدارة قواعد البيانات اللامركزية، عن شبكتها التجريبية العامة لتقنيات ومشاريع البلوك تشين وذلك في يوم 10 أغسطس. وتتوج هذه الخطوة إنجازاً رئيسياً بالنسبة لها إذا تمنح مجتمعها الفرصة للحصول على تجربة مباشرة وعملية للتفاعل مع عدة مكونات من البلوك تشين بحسب بيان صحفي.

وستتيح شبكة Inery التجريبية للمطورين اختبار عدد من خصائص ومزايا البلوك تشين. والأهم من ذلك، تقترب الشركة بهذه الخطوة من إطلاق شبكتها الرئيسية للبلوك تشين. وفي هذا السياق، تؤكد Inery عزمها تقديم تجربة لامركزية لإدارة قواعد البيانات، والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية المطلوبة لتشغيل شبكات وتطبيقات “ويب 3”.

Inery – منصة البلوك تشين من المستوى 1 وحلول إدارة قواعد البيانات

تعتبر Inery منصة البلوك تشين من المستوى 1 وتمثل حلاً لقواعد بيانات الويب 3 يتسم باللامركزية ومستويات الأمان العالية والأداء الفائق. وتعد IneryDB أول حلول إدارة قواعد البيانات اللامركزية على الإطلاق وتجمع بين جميع ديناميكيات وخصائص إدارة قواعد البيانات، بما في ذلك عمليات إدارة البيانات (الإضافة العرض/القراءة التعديل الحذف)، والبحث عن الاستفسارات المعقدة، وخصائص مكتبة البيانات ضمن بنية برمجية لامركزية بالكامل.

وتم تصميم البلوك تشين لمنح القدرة على التواصل عبر كتل مختلفة من البيانات بسرعة أكبر ووفق معايير أمان أعلى. وتتعامل على وجه التحديد إدارة قواعد البيانات المدمجة مع وظائف البلوك تشين وخصائص إدارة قواعد البيانات الموزعة.

إطلاق الشبكة التجريبية العامة

سيتمكن المطورون من الوصول إلى الشبكة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لشبكة Inery التجريبية العامة. وخلال عملية التسجيل، سيتعين على المطورين أيضاً تسجيل خادمهم لتجربة بيئة المحاكاة عبر اختبار خصائص ومزايا Inery.

ومن خلال الانضمام إلى الشبكة التجريبية العامة، سيتمكن المطورون من الوصول إلى خصائص عديدة على غرار إنشاء عقود القيمة الذكية، ونقل عملات $INR، واستخدام عمليات المنصة، وحتى تطوير عقود القيمة الذكية للعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال. وإضافة لذلك، سيتمكن المشاركون من التحقق من الكتل والمعاملات وتداول عملات $INR ضمن الشبكة مع تخزين سجل دائم في قاعدة البيانات، والتسجيل كمُنتجٍ للكتل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نافين سينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inery: “ستكون شبكتنا التجريبية إنجازاً بارزاً في عالم البلوك تشين، حيث نستعرض إمكاناتنا في إدارة قواعد البيانات بالتوازي مع ترسيخ دعائم أسلوب تشغيل لامركزي. وتعتبر الشبكة التجريبية المرتقبة ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها جميع أفراد الفريق الفني، والذين دأبوا خلال عامين ونصف على تطويرها. وعلى الرغم من التحديات التي اعترضتهم، واصل فريق العمل أداء مهامه بهدف تأسيس منظومة متطورة يسهل على المطورين استخدامها وتمنحهم فرصاً لامحدودة لبرمجة تطبيقات الويب 3”.

ودعماً للشبكة التجريبية العامة، تخطط Inery لإقامة نشاطات للمطورين تشتمل على مهام فنية متطورة. وعند إكمالهم لهذه المهام بنجاح، سيحصل المطورون على مكافآت من عملات $INR.

وفي ضوء الحرص على تلقي آراء المطورين من شتى أرجاء العالم، سيواصل فريق Inery تحسين المنصة بناءً على تلك الآراء. وتعتبر الشبكة التجريبية دلالة على أهمية إقامة روابط وثيقة وثقة متبادلة بين المطورين والمستخدمين المقبلين، سعياً لتأسيس أفضل منتج من نوعه على الإطلاق.

وتؤكد الشبكة التجريبية العامة على أهمية مشاركة المجتمع باعتبار أفراده مرتكزاً رئيسياً لشبكات البلوك تشين العامة، الأمر الذي يحسن من المزايا الفنية ويطور المنظومة بأسرها مقارنة بشبكات البلوك تشين الخاصة التي تعتمد على فريق صغير خاص وتفتقر للمرونة الضرورية.

مجتمع متماسك ومنظومة مزدهرة

إلى جانب تمتعه بمجتمع متماسك وقوي، يقود المشروع نخبة من المتخصصين الذين يمتلكون خبرات واسعة في المسائل الفنية وشؤون الأعمال. ويضم الفريق مؤسس شركة أورنج تليكوم ورئيس مجلس إدارتها السابق جلينكور سيمون موراي الذي انضم للفريق مؤخراً كرئيس لمجلس إدارته.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع أحرز تقدماً لافتاً على مستوى التطوير منذ إطلاقه في العام 2020. ومن إنجازاته التي جاءت في غضون فترة زمنية قصيرة مركز الاختبار لخاصية واجهة برمجة تطبيقات البلوك تشين من Inery، وعقود القيمة، وإضافة العقود للمنظومة، وتوظيف مزايا اختبار البلوك تشين على خوادم عديدة.