إنفيديا تضيف 84 مليار دولار إلى قيمتها السوقية الأكبر في العالم

عززت شركة “إنفيديا” مكانتها بوصفها الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بعد أن ارتفعت أسهم شركة أشباه الموصلات بنسبة 2.5% لتصل إلى رقم قياسي آخر اليوم الخميس، حيث تلقى الشريكان “ديل” و”سوبر مايكرو كمبيوتر” طلبات خوادم لشركة إيلون ماسك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت”إنفيديا”، التي تجاوزت قيمتها السوقية قيمة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، نحو 84 مليار دولار إلى قيمتها السوقية لتبلغ 3.34 تريليون دولار، حيث بلغ سعر السهم 138.99 دولار.

ووصلت القيمة السوقية لمايكروسوفت إلى 3.32 تريليون دولار، في آخر إغلاق. وانخفضت أسهمها بنسبة 1% إلى 442 دولاراً في التعاملات المبكرة.

وارتفعت أسهم شركة “ديل تكنولوجيز” بنسبة 4% وشركة و”سوبر مايكرو كمبيوتر” بنسبة 4.5%.

وتصنع الشركتان خوادم مجهزة بشرائح إنفيديا، ما يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على المعالجات التي تعمل على تشغيل جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقريباً.

وقال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة “لونغباو أسيت مانجمنت” إنه “بينما تنفق مايكروسوفت وتجني الأموال في الذكاء الاصطناعي، فإن إنفيديا تجني الأموال والكثير من الأموال والأرباح في الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب لا يمكنك قراءة إنفيديا بدون الذكاء الاصطناعي”.

وقد تضاعف سعر سهم إنفيديا 3 مرات تقريباً حتى الآن هذا العام، ما أدى إلى تعزيز المكاسب في السوق الأوسع. وقد تضاعفت قيمة أسهم “سوبر مايكرو” أكثر من 3 أضعاف خلال الفترة نفسها، في حين ارتفع سهم “ديل” بنسبة 95% تقريباً.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 34% تقريبا منذ أدنى مستوى له في نيسان / أبريل وأغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة “ويدبوش سيكيوريتيز”، “على مدى السنوات المقبلة ستكون هذه سوقا تكنولوجية يصبح فيها الأقوياء أقوى حيث تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا الكبرى على تحقيق الدخل من قواعدها المثبتة الضخمة عبر المؤسسة (مايكروسوفت، أوراكل، ديل، أمازون، إلخ) والمشهد الاستهلاكي (ميتا، أبل، غوغل)”.

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