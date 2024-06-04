إنفيديا تحقق قفزة قياسية في القيمة السوقية بفضل رقائق الذكاء الاصطناعي

شهدت شركة “إنفيديا” ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها السوقية، حيث أضافت أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد فقط، وذلك بعد إعلانها عن الجيل التالي من رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتجاوبًا مع هذا الإعلان، ارتفع سهم الشركة بنسبة 5% ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن سهم “إنفيديا” كان له دور كبير في ارتفاع مؤشر S&P 500 منذ بداية العام، حيث ساهم بنسبة الثلث في مكاسب المؤشر. ويعكس هذا الأداء القوي للشركة أهمية قطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على الأسواق المالية.