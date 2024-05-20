إندونيسيا قبلة عمالقة التكنولوجيا.. ماذا يفعل إيلون ماسك وتيم كوك وساتيا ناديلا؟

سافر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى منتجع بالي في إندونيسيا لإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في أكبر دولة أرخبيل في العالم.

وتحاول إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم 17 ألف جزيرة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، منذ سنوات تأمين صفقات مع شركة تسلا التابعة لشركة إيلون ماسك بشأن الاستثمار في البطاريات ومع شركة سبيس إكس التابعة لشركة إيلون ماسك لتوفير إنترنت سريع للمناطق النائية في البلاد.

اختبار سرعة خدمة الإنترنت ستارلينك

خلال الحفل، أجرى إيلون ماسك اختبار سرعة خدمة الإنترنت ستارلينك مع العديد من العاملين الصحيين في المناطق النائية في إندونيسيا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كما وقع إيلون ماسك اتفاقية بشأن تعزيز الاتصال في قطاعي الصحة والتعليم في البلاد. ولم يتم تقديم تفاصيل حول الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الإندونيسية وشركة سبيس إكس، شركة الطيران التي تدير خدمات ستارلينك.

وقال الوزير المنسق للملاحة البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بينسار بانجايتان، إن إطلاق الخدمة في عيادة صحية يتماشى مع مهمة ستارلينك الأوسع المتمثلة في توفير الوصول بأسعار معقولة إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات.

2700 عيادة بدون إنترنت

وقال وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي، بودي آري سيتيادي، في وقت سابق إن مزودي الإنترنت المحليين، الذين يعتمدون على محطات الإرسال والاستقبال الأساسية لنقل الإشارات، غير قادرين على الوصول إلى الجزر الخارجية لأن تغطيتهم محدودة. وستساعدهم أقمار ستارلينك الصناعية، التي تظل في مدار منخفض، على توفير إنترنت أسرع مع تغطية وطنية.

وقال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، إنه من بين أكثر من 10000 عيادة في جميع أنحاء البلاد، لا يزال هناك حوالي 2700 دون الوصول إلى الإنترنت.

خلال زيارته الشخصية الأولى إلى بالي، من المقرر أيضا أن يشارك إيلون ماسك في المنتدى العالمي العاشر للمياه، الذي يسعى إلى معالجة التحديات العالمية للمياه والصرف الصحي.

تحدث ماسك في عام 2022 في منتدى الأعمال B-20 قبل قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة التي انعقدت في بالي، حيث انضم إلى المؤتمر عن طريق رابط الفيديو.

رؤساء عمالقة التكنولوجيا يزورون إندونيسيا

وتأتي زيارة ماسك بعد أسابيع فقط من لقاء تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في 17 أبريل/نيسان، وقال إن الشركة “ستنظر” في التصنيع في إندونيسيا.

زار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إندونيسيا في 30 أبريل/نيسان، وقال إن الشركة ستستثمر 1.7 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي الجديدة في إندونيسيا.

عززت إندونيسيا في عهد ويدودو تطوير قطاعي التكنولوجيا الرقمية والمعلومات، بهدف تحقيق رؤية الحكومة لإندونيسيا الذهبية 2045.

وتأمل البلاد أن تصبح واحدة من أكبر 5 اقتصادات في العالم بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 9 تريليونات دولار، أي بعد قرن بالضبط من حصولها على الاستقلال عن المستعمرين الهولنديين.