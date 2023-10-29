فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inتكنولوجياأخبار أريبيان بزنس

إكس تطرح 3 اشتراكات شهرية جديدة

بعدما كانت علامة التوثيق الزرقاء من إكس (تويتر سابقاً) في السابق مجانية ومحصورة بفئات محددة من المستخدمين الذين يتمتعون بحدّ معيّن من الشهرة، أصبحت الخاصية مدفوعة لكنها متاحة للجميع

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، اشتراكات جديدة، بعد عام تماماً من شراء إيلون ماسك للشبكة الاجتماعية التي تعاني حالياً صعوبات مالية. وبات في إمكان المستخدمين الاختيار من بين ثلاث خطط هي الخطة الأساسية، والقياسية، المعروفة سابقاً بخدمة «بلو»، والخطة المميزة، بسعر 3 دولارات و8 دولارات و16 دولاراً شهرياً على التوالي.

بالإضافة إلى المزايا المضمنة في الخطة، سيستفيد مشتركون من أفضل عرض لرسائلهم (ما يمنحهم فرصة أكبر للقراءة وتوليد التفاعلات)، كما أنهم لن يشاهدوا أي إعلانات عبر المنصة. 

أما الخيار الأرخص، فيتضمن أدوات التحرير الأساسية (بما يشمل القدرة على تصحيح رسالة أو نشر مقاطع فيديو أطول)، وطريقة المصادقة الثنائية، من دون الوصول إلى الأدوات الخاصة بصنّاع المحتوى (التي تتيح الحصول على عائدات مالية) ولا علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة. 

وأُطلق الاشتراك بخدمة «بلو» بشكل فوضوي في الأشهر التي أعقبت استحواذ رئيس شركة «تيسلا» على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، وكان الهدف منه العمل على تنويع مصادر الدخل وإتاحة توثيق الحسابات لجميع المستخدمين المهتمين بذلك. 

وبعدما كانت علامة التوثيق الزرقاء في السابق مجانية ومحصورة بفئات محددة من المستخدمين الذين يتمتعون بحدّ معيّن من الشهرة، أصبحت الخاصية مدفوعة لكنها متاحة للجميع.

وبين هذه الطريقة والتراجع الحاد في ضبط المحتوى، أصبح استخدام المنصة أكثر إرباكاً، مع تزايد الحسابات المزيفة التي يشتري أصحابها علامة التوثيق الزرقاء ويستغلونها لنشر معلومات كاذبة أو شائعات.

واختار معلنون كثر الانسحاب من «إكس». وانخفضت قيمة المنصة إلى 20 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات الإعلانات بمقدار النصف، بحسب إيلون ماسك.

وقد تصبح الشبكة مدفوعة للجميع: ففي نيوزيلندا والفليبين، بات على المستخدمين الجدد دفع دولار واحد كل عام حتى يتمكنوا من استخدام التطبيق. وبررت الشبكة هذه الخطوة بالسعي إلى لجم الحسابات الآلية التي يمكن استخدامها لتضخيم الرسائل السياسية بشكل مصطنع، على سبيل المثال.

ويأمل الملياردير في تحويل المنصة إلى تطبيق متعدد الاستخدامات، على نموذج «ويتشات» الصيني الذي يعمل كخدمة مراسلة وخدمة للدفع عبر الإنترنت.

وبدأ ماسك باختبار إضافة أداة لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من «إكس». وكتب الجمعة كلمة «الحرية» على صفحته الشخصية، معيداً نشر رسالته التي كتبها قبل عام بعيد الاستحواذ «الطائر حر»، في إشارة إلى عصفور «تويتر» الأزرق، وهو شعار لم يعد مستخدماً الآن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...