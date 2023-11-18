انخفض 100 إسترليني..”إكسبوكس” يعلن الحرب على “بلايستيشن” بسعر جديد

تشتد المنافسة بين شركتي “مايكروسوفت” و”سوني”، في سوق أجهزة الألعاب الإلكترونية، حيث تسعى كل شركة لبيع أكبر عدد ممكن من أجهزتها في السوق العالمية.

وتبيع مايكروسوفت جهاز “إكسبوكس” الذي بات منافسا شرسا لـ”بلايستيشن”، حيث يتميز كل جهاز عن الآخر بمكوناته، وكذلك الألعاب الحصرية والخدمات التي يقدمها لمشتركيه.

تخفيض كبير

ويشهد الوقت الحالي تخفيضا كبيرا في سعر جهاز “إكسبوكس سيريس إكس”، حيث يباع الجهاز بسعر 379 جنيه إسترليني، بتخفيض 100 إسترليني دفعة واحدة، في سوق المملكة المتحدة.

ويتمتع إكسبوكس سيرس إكس بأداء قوي في الألعاب التي تحتاج إلى إمكانيات مرتفعة، ليتفوق في كثير من المراجعات على جهاز بلايستيشن 5 أحدث إصدارات شركة سوني.

تفوق بلايستيشن

رغم السعر المغري لجهاز إكسبوكس سيريس إكس، يتفوق بلايستيشن في تقديم ألعاب حصرية متميزة، تجعل اللاعبين يقدمون على شرائه من أجل فقط الاستمتاع بها.

لكن يقدم إكسبوكس خدمة رائعة، وتعد أفضل قيمة مقابل ثمن في مجال الألعاب الإلكترونية وهي خدمة “جيم باص” التي تمكن اللاعبين من لعب مئات الألعاب مع اشتراك شهري زهيد يبدأ من دولار واحد فقط للمرة الأولى.

ويبلغ سعر جهاز بلايستيشن في الوقت الحالي 409 إسترليني، ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعره لمواكبة السعر الجديد لمنافسه الشرس، خاصة مع عروض تخفيضات نوفمبر.