إعدادات الخصوصية… واتساب يطرح ميزة جديدة

طرحت شركة “ميتا” المالك لتطبيق التواصل الفوري “واتساب” ميزة جديدة اليوم، وهي مراجعة إعداد الخصوصية واختيار نوع الحماية.

‏وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدم التحكم في المحتوى الذي يشاركه، ومع من يشاركه.‏

‏وأضافت الشركة في رسالة تلقاها مستخدمو تطبيق “واتساب”: ترشد خاصية مراجعة إعدادات الخصوصية خلال إعدادات الخصوصية لمساعدة المستخدم على اختيار مستوى الحماية الذي يناسبه.‏

ولتمكين هذه الخاصية، ينتقل المستخدم إلى الإعدادات في تطبيق “واتساب“، ثم الضغط على الحساب ثم الخصوصية ثم يختار نوع الحماية سواء عن طريق قفل الشاشة أو التحقق بخطوتين يختارهم المستخدم.

وقالت الشركة إنه مع هذه الخصائص الجديدة، سيكون لدى المستخدمين المزيد من التحكم بالرسائل التي يتلقونها أو يرسلونها.

وستتاح إعدادات الخصوصية الجديدة لبعض المستخدمين ابتداءً من اليوم، وسوف تصير متاحة في كافة أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة للذين يستخدمون أحدث إصدار من “واتساب”.

إعدادات الخصوصية في مجموعات واتساب

وسبق أن أعلنت الشركة عن حماية الخصوصية في مجموعات واتساب الذي يتطلب إلى الدخول إلى الإعدادات في تطبيق واتساب ، ثم اضغط على الحساب الخصوصية ثم اختيار المجموعات وتحديد أحد الخيارات الثلاثة التالية: “الكل” أو “جهات اتصالي” أو “جهات اتصالي باستثناء”.

ويتيح خيار “جهات اتصالي” للمستخدمين المسجلين في دفتر عناوين المستخدم فقط إضافته إلى المجموعات، في حين أن خيار “جهات اتصالي باستثناء” يتيح ميزة تحكم إضافية لتحديد من يمكنه في جهات اتصالك إضافتك إلى أي مجموعة.

في هذه الحالات، سوف يُطلب من المشرف الذي لا يمكنه إضافة مستخدم إلى مجموعة أن يرسل له دعوة خاصة من خلال دردشة فردية، مما يعطي حرية اختيار الانضمام إلى المجموعة من عدمه. وسيكون أمامه ثلاثة أيام لقبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها.