إطلاق طابعة للمنازل والشركات الصغيرة من إيسون

إبسون الشرق الأوسط تطلق مجموعتها الجديدة من طابعات EcoTank الخاصة بالمنازل والمكاتب الصغيرة

أعلنت “إبسون الشرق الأوسط” عن تحديث مجموعتها من طابعات EcoTank الخالية من عبوات الحبر التقليدية والمخصصة للاستخدام في المنازل والمكاتب الصغيرة، وتضم المجموعة الجديدة عدداً من الطابعات قياس A4 أحادية اللون وبالألوان ومتعددة الوظائف، والتي توفر للعملاء طباعة سهلة ومريحة باستخدام الأجهزة المحمولة وبتكلفة أقل للصفحة.

وتمتاز الطابعات الجديدة بتصاميم صغيرة تتناسب مع بيئة أعمال المكاتب الصغيرة والمنازل، وبالقدرة على الاتصال اللاسلكي بالإنترنت Wi-Fi والاتصال بتقنية Wi-Fi Direct (ويستثنى من ذلك الطرازان EcoTank L3210/L3211). وتعمل الطابعات الجديدة باستخدام تطبيق Epson Smart Panel الذي يتيح للمستخدم التحكم بجميع مهام الطباعة باستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. ويساعد التطبيق أيضاً في صيانة الطابعة واكتشاف الأعطال واصلاحها، ويتيح تشغيل الطابعة أو إيقافها مباشرةً من التطبيق.

تعتبر طابعات إبسون EcoTank من الطابعات المميزة التي فازت بالعديد من الجوائز المرموقة، والتي حققت إلى الآن مبيعات تجاوزت 60 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2010. وتأتي مجموعة طابعات إبسون EcoTank مع زجاجات حبر سائل عالية الإنتاجية وخزانات حبر مدمجة بتصاميم هندسية مبتكرة. وتعتبر الطابعات الجديدة خيارات مثالية للمستخدمين الباحثين عن طباعة عالية الجودة وبتكلفة قليلة جداً للصفحة الواحدة نظراً لخلوها من عبوات الحبر التقليدية التي يتوجب استبدالها بين الآونة والأخرى، وبسبب الخيارات المرنة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال خليل الدلو، مدير المبيعات لدى شركة إبسون الشرق الأوسط: “تتمتع منطقة الشرق الأوسط بفئة شبابية واسعة، مما يعني بيئة منزلية أكثر انشغالاً، ومع توجه المزيد من المستخدمين للعمل من المنزل في هذه المنطقة، فإن طابعات EcoTank تعتبر خيارات مثالية للعائلات والمكاتب المنزلية. ونظراً لتكاليف التشغيل المنخفضة جداً والراحة والمرونة التي توفرها الطابعات الخالية من عبوات الحبر التقليدية إلى جانب القدرات المحسنة للاتصال بالأجهزة المحمولة فإن طابعات إبسون EcoTank تعتبر خياراً مثالياً لجميع المستخدمين”.

وأضاف: “توفر المجموعة الجديدة من طابعات EcoTank تجربة اتصال أكثر راحة ومرونة مع تطبيق Epson Smart Panel، وتعتبر مثالية للمستخدمين سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة التي ترغب في تقليل النفقات والحد من البصمة الكربونية وتحسين جودة وسرعة الطباعة”.

وداعاً لعبوات الحبر التقليدية المكلفة

تتمتع خزانات الحبر ذات السعة العالية لمجموعة طابعات إبسون EcoTank بإمكانية إعادة تعبئتها بسهولة، وقد تم تصميم زجاجات الحبر السائل مع قفل خاص يمنع تعبئة اللون الخاطئ في الخزان، كما أن وجود الخزان الأمامي يوفر للمستخدم رؤية واضحة تساعده على تحديد موعد إعادة التعبئة.

وتأتي هذه الطابعات الاقتصادية مع كمية أحبار تكفي لمدة 3 سنوات ضمن صندوق التغليف الخاص بالطابعة[3]. وتعادل مجموعة واحدة من زجاجات الحبر السائل الخاصة بطابعات EcoTank استخدام 79 عبوة حبر تقليدية في النماذج الأخرى من الطابعات2، حيث تكفي مثلا مجموعة واحدة من زجاجات الحبر السائل المرفقة بطابعة EcoTank L3250 لطباعة ما يصل إلى 8100 صفحة بالأبيض والأسود، و6500 صفحة بالألوان[4]، في حين تكفي زجاجات الحبر السائل المرفقة بطابعة EcoTank L6290 لطباعة ما يصل إلى 14000 صفحة بالأبيض والأسود، و5200 صفحة بالألوان4.

وتمتاز جميع طابعات EcoTank الجديدة بتقنية إبسون الخالية من الحرارة Micro Piezo Heat-Free التي تساهم في الحد من استهلاك الطاقة وتقليل الحاجة إلى قطع الغيار. كما يتوفر الاصداران الجديدان EcoTank L6270 و EcoTank L6290 بتقنية رأس الطباعة عالية الدقة PrecisionCore ، والتي تعتبر أسرع تقنيات الطباعة النافثة للحبر في العالم.

وستتوفر مجموعة طابعات إبسون EcoTank الجديدة في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من شهر يونيو 2022.