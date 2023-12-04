مصر تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2”

أعلنت وكالة الفضاء المصرية اليوم نجاح إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” من قاعدة تيوتشان في مدينة تيا أكوان الصينية.

وذكرت وكالة الفضاء المصرية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن فريقا من مهندسيها شارك مع خبراء صينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل ليكون لدى مصر أول منتج يطلق في الفضاء.

ونوهت الوكالة المصرية إلى أنه تم تجميع واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

وسيخدم القمر الصناعي “مصر سات 2” أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير عدة مجالات حيوية منها:

استكشاف الثروات المعدنية.

تحديد مصادر المياه السطحية.

دراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة.