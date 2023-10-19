إسرائيل وحماس تفضلان التواصل عبر تلغرام

يشكل تطبيق “تلغرام” وسيلة تواصل مفضلة لدى أفراد الجيش الإسرائيلي وعناصر حركة حماس إذ يستخدمها كل من الجانبين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر لنشر مقاطع فيديو يتضمن بعضها مشاهد مروعة من دون أي إشراف على المحتوى.

ولا يخضع هذا التطبيق الذي يمزج بين سمات خدمات المراسلة والشبكات الاجتماعية، لأي إشراف على المحتوى من جانب أي دولة، ما جعله وسيلة التواصل المفضلة لكلا المعسكرين المتحاربين.

وكان “تلغرام” قد وسم فيما مضى على أنه الوسيلة المفضلة لمؤيدي تنظيم “داعش”، قبل أن يعتمد من جانب مؤسسات وسياسيين من جميع المشارب، حتى من الإليزيه.

في غضون 10 سنوات، نجح التطبيق الذي أنشأه الأخوان الروسيان بافيل ونيكولاي دوروف المعارضان لفلاديمير بوتين اللذان فرا من روسيا، في اجتذاب المستخدمين الحريصين على حماية خصوصيتهم من أي تدخلات خارجية.

والميزة الأساسية لهذه الخدمة هي اعتمادها أسلوب تشفير آمناً وإخفاء هوية المستخدمين بالكامل، مع التزام المديرين بعدم الكشف أبداً عن معلومات حول مستخدميها.

ويستخدم “تلغرام” أكثر من 700 مليون مستخدم نشط. كما أن الرسائل التي تُبث على مجموعاتها التي يمكن أن تضم ما يصل إلى 200 ألف مشترك، يمكن الاطلاع عليها من الجميع مجاناً.

وبقيت الشركة المالكة للتطبيق التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمنأى عن قواعد الإشراف الحكومية، في وقت يمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطاً على منصات كبيرة لإزالة المحتوى غير القانوني.

كما أن الأخوين دوروف وموظفيهم الذين يُقدّر عددهم بالعشرات (عُرف العدد بناء على تعليقات نادرة أدلوا بها لبعض وسائل الإعلام)، لا يظهرون أبداً على الملأ.

وتواجه السلطات التي تطلب منهم إزالة بعض المحتويات صعوبات كبيرة لتحقيق مرادها. لدرجة أنه في نهاية عام 2022، دعت النائبة الفرنسية السابقة ليتيسيا أفيا (من قوى الأغلبية الرئاسية) والمحامية راشيل فلور باردو علناً إلى “وضع حد لإفلات تلغرام من العقاب”.

إقبال كثيف

تكثر على هذا التطبيق محتويات لا يمكن نشرها على تطبيقات مشابهة لما فيها من حساسية وخصوصية أو لكونها غير قانونية أو تنطوي على عنصرية أو تحضّ على الكراهية.

وتنتشر عبر التطبيق مقاطع فيديو مروعة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقد فهم الطرفان المتقاتلان على الفور دور “تلغرام” كمصدر رئيسي للمعلومات الأولية. وكتب بافيل دوروف في مدونته في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر “ينشئ مئات آلاف الأشخاص حسابات على تلغرام من إسرائيل والأراضي الفلسطينية”.

ويؤكد الخبير الفرنسي في شبكات التواصل الاجتماعي تريستان مينديز فرانس أن “الكثير من مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للصدمة تنتشر أولاً عبر تلغرام، ثم تشق طريقها إلى المنصات الرئيسية. وتستخدمها المنظمات الإرهابية على نطاق واسع. ونرى الكثير من لقطات المسيّرات”.

ويضيف “يقع الاختيار على تلغرام بفعل جانبه السري. لا يمكن البحث عليه من خلال كلمات رئيسية”، فهي “أداة مجتمعية للمستخدمين المطّلعين”.

ويوضح جوليان ميتاييه، الخبير في عمليات البحث عن المعلومات مفتوحة المصدر، أن “تلغرام” يستقطب حتى المجرمين الذين يهجرون شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب) لينشطوا على التطبيق.

ويضيف “تحولت منتديات الويب المظلم السابقة إلى تلغرام ويمكن الوصول إليها عن طريق دعوات، وقد أصبحت مواقع إنترنت مصغرة يتم فيها تبادل الكثير من الملفات. كما تُنظم عليها مزادات على بيانات مسروقة، ويمكن حتى طلب الاستعانة بقاتل مأجور” عبر صفحات التطبيق.

لا إشراف على المحتوى

حتى الآن، بدا تطبيق تلغرام منيعاً تجاه محاولات الإشراف على المحتويات العنيفة، مكتفياً بحذف رسائل يعتبرها غير ملائمة وفقاً لمعاييره الخاصة. وقد حظرت “تلغرام” حسابات جهات مناهضة للقاحات دعت إلى الاعتداء على الأطباء، لكنها تفاخر بعدم مراعاة “القيود المحلية على حرية التعبير”، على ما توضح مدونتها.

في 13 تشرين الأول/أكتوبر، دافع بافيل دوروف خصوصاً عن الحفاظ على حسابات حماس. وكتب عبر حسابه “في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدمت حماس تطبيق تلغرام لتحذير المدنيين في عسقلان (في إسرائيل) لمغادرة المنطقة قبل ضرباتها الصاروخية. هل سيساعد إغلاق قناتها في إنقاذ الأرواح؟ أم سيعرض مزيداً من الأرواح للخطر؟”.

مع ذلك، مساء الاثنين، حجبت تلغرام، في أوروبا فقط، حساباً لحركة حماس كان قد بث مقطع فيديو لرهينة فرنسية إسرائيلية. وقالت الشبكة “لا يمكن عرض هذه القناة لأنها انتهكت القانون المحلي”.

واعتبرت Tech Against Terrorism (“التكنولوجيا ضد الإرهاب”)، وهي مجموعة تضم جهات من القطاعين العام والخاص أنشأتها الأمم المتحدة، الأربعاء أن هذه الخطوة التي اتخذها التطبيق “منقوصة جداً ومتأخرة جداً”، ودعت تلغرام إللى حذف المحتويات التي تصنفها بأنها “إرهابية”، خصوصاً ما له علاقة بحركة حماس.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها لم تتدخل، خصوصاً أنها لا تصنف تلغرام ضمن قائمتها “للمنصات الكبيرة” الخاضعة لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).