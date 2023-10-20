إسرائيل تطلب من إيلون ماسك منحها الإنترنت الفضائي ستارلينك

ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي التي تُقدمها شركة “سبيس إكس”، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بهدف استخدامها كنظام اتصال احتياطي خلال الحرب ضد قطاع غزة.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن إسرائيل تعمل مع “سبيس إكس” لشراء خدمة “ستارلينك”، بهدف تشغيلها في بعض مناطق البلاد.

وأشار إلى أن “ستارلينك” ستساعد في ضمان تدفق الإنترنت على بلدات إسرائيلية قريبة من “مناطق الصراع”، على غرار قطاع غزة وجنوب لبنان، وفق ما أوردت شبكة “فوكس نيوز“.

كما أكد أن الوزارة ستعمل على تشجيع رؤساء البلديات الواقعة على الحدود مع غزة ولبنان لشراء هذه الخدمة، خصوصاً أن هذه البلدات عادة ما تكون أهدافاً لرشقات صاروخية.

وسبق لماسك أن أتاح الخدمة في بعض المناطق التي تأثرت بالحروب والكوارث الطبيعية، على غرار أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وإيران خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022، وفي جزيرة تونغا، بعد ثوران بركان أدى إلى تعطيل الاتصال بالإنترنت.

وبحسب الجدولة المنشورة على على موقع “ستارلينك” فإن موعد إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي في إسرائيل، تم تحديده في 2024، لكن المناطق الفلسطينية، على غرار الضفة الغربية وقطاع غزة، ستكون مستثناة من التغطية ويبقى التاريخ بشأنها مجهولاً.