أكبر احتيال مالي بالتاريخ، إدانة سام بانكمان فرايد مؤسس إف تي إكس بكل التهم

أُدين أمس سام بانكمان فرايد بالمحكمة بكل تهم الاحتيال التي تم توجييها إليه بعد ثبوت احتياله على عملاء منصة إف تي إكس FTX والمستثمرين والمقرضين بحوالي 10 مليارات دولار من ودائع العملاء فيما وصف بأحد أكبر احتيال مالي بالتاريخ ليواجه حكما بالسجن قد يزيد عن 100 عام.

جاء ذلك بعد أن توصلت هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن إلى قرار بأن سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة إف تي إكس، مذنب بالاحتيال على عملائه والمستثمرين والمقرضين، ليسقط رجل الأعمال الشاب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا ونال لقب ملك الكريبتو وأشرف على أكبر انهيار للعملات المشفرة في التاريخ.

تداول أعضاء هيئة المحلفين لمدة ساعات بعد انتهاء محاكمة بانكمان فرايد الجنائية يوم الخميس. وخلصوا إلى أنه مذنب في جميع التهم الجنائية السبع، بدءا من الاحتيال عبر الإنترنت إلى غسيل الأموال. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 28 مارس/آذار؛ وتحمل التهم عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات.

كان بانكمان فرايد هادئاً أثناء قراءة حكمه في قاعة المحكمة، ولم ينظر إلى والديه. غمس والده رأسه، وخلعت والدته نظارتها وفركت عينيها. ويواجه بانكمان فرايد المزيد من المخاطر القانونية المحتملة في العام المقبل. ومن المقرر أن يواجه مجموعة منفصلة من التهم الجنائية التي تزعم أنه ارتكب عمليات احتيال مصرفي ورشوة مسؤولين صينيين في محاكمة من المقرر أن تبدأ في مارس.

ممثلو الادعاء أكدوا أن بانكمان فرايد سرق عمدا 14 مليار دولار من ودائع العملاء من بورصة العملات المشفرة الخاصة به في مخطط نفذه مع ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين لديه: الرئيس التنفيذي لشركة ألميدا Alameda كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لشركة إف تي إكس غاري وانغ، والمدير الهندسي لشركة إف تي إكس نيشاد سينغ.

اعترف الثلاثة بالذنب في تهم الاحتيال بعد انهيار إف تي إكس وشهدوا ضد بنكمان بموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب مع الحكومة.

وزعم المدعون العامون أن المجموعة سمحت لشركة ألميدا ، لتجارة العملات المشفرة، بالوصول “السري” إلى ودائع عملاء أف تي اكس ثم أنفقت الأموال على الاستثمارات، وسداد القروض، والتبرعات السياسية، والعقارات.

وقال المدعي العام نيكولا روس في المرافعة الختامية للحكومة: “لقد أنفق أموال عملائه وكذب عليهم بشأن ذلك”.

“أين ذهبت الأموال؟ ذهبت الأموال لدفع تكاليف الاستثمارات، وسداد القروض، وتغطية النفقات، وشراء العقارات، وتقديم التبرعات السياسية”.

مقر الشركة في بناء قبل بيعه في الباهاما– ولقطات مع المشاهير لسام بنكمان

"Sam Bankman-Fried perpetrated one of the biggest financial frauds in American history," says U.S. attorney Damian Williams. "The cryptocurrency industry might be new. The players, like Sam Bankman-Fried, might be new. But this kind of corruption is as old as time." pic.twitter.com/E5GonXXqpz — Last Call (@LastCallCNBC) November 3, 2023