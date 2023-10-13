أيفون 15 وبكسل 8… أيهما أفضل

كشفت جوجل مؤخراً عن سلسلة هاتفها بكسل 8 (Pixel 8)، حيث أضافت الذكاء الاصطناعي إلى مميزاته. وجاء هذا الإطلاق في أعقاب إصدار شركة أبل لسلسلة هاتفها أيفون 15 (iPhone 15).

ومع إصدار كلا الجهازين، نشر موقع ubergizmo مقارنة حديثة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء.

وقارن الموقع الأجهزة من حيث 8 أشياء هي الحجم، المعالج، الذاكرة، الكاميرا الأمامية والخلفية، السعر، التخزين والمدخل الرئيسي. وجاءت المقارنة كالتالي:

الحجم

يتميز بكسل 8 (Pixel 8) بشاشات OLED مقاس 6.2 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، وتتميز ب 428 بكسل لكل بوصة.

يقدم أيفون 15 (iPhone 15) شاشة OLED أصغر قليلاً بمقاس 6.1 بوصة بدقة 1179 × 2556 بكسل، مما يوفر كثافة بكسل أعلى قليلاً تبلغ 460 بكسل لكل بوصة.

المعالج

يتم تشغيل بكسل 8 (Pixel 8) بوساطة مجموعة شرائح Google Tensor G3.

يعمل أيفون 15 (iPhone 15) بشريحة A16 Bionic.

من حيث الأداء، كلاهما قوي بشكل كبير، ويضمن تجارب عالية الكفاءة للمستخدم في تنفيذ المهام وفي استخدام الألعاب.

الذاكرة

يتميز بكسل 8 (Pixel 8) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

يأتي أيفون 15 (iPhone 15) مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين

يوفر هاتف بكسل 8 (Pixel 8) سعة تخزينية تبلغ 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت من سعة التخزين.

يجلب أيفون 15 (iPhone 15) سعة تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت من 512 جيجابايت.

يأتي بكسل 8 (Pixel 8) مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يوفر ذاكرة واسعة لتعدد المهام، بينما يوفر iPhone 15 ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

البطارية

يحتوي هاتف بكسل 8 (Pixel 8) على بطارية تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير.

تم تجهيز أيفون 15 (iPhone 15) ببطارية 3,349 مللي أمبير في الساعة.

الكاميرا الخلفية

يتميز بكسل 8 (Pixel 8) بكاميرا رئيسة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 1.7 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 2.2 ، مما يوفر مجال رؤية واسع يبلغ 126 درجة.

يتميز أيفون 15 (iPhone 15) بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 1.6 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 2.4 ، مما يوفر مجال رؤية 120 درجة.

الكاميرا الأمامية

يحتوي بكسل 8 (Pixel 8) على كاميرا أمامية رئيسة بدقة 10.5 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 2.2.

يتميز أيفون 15 (iPhone 15) بكاميرا أمامية رئيسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ / 1.9.

يأتي كلا الهاتفين مزودين بأنظمة كاميرا رائعة. تركز الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل على التصوير الفوتوغرافي الحسابي وتحسينات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، يتميز iPhone 15 بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يؤكد على براعة معالجة الصور من Apple.

مدخل الشاحن

تم تجهيز بكسل 8 (Pixel 8) بمدخل USB-C مع دعم USB 3.2.

يستخدم أيفون 15 (iPhone 15) أيضا مدخل USB-C ولكن مع توافق USB 2.0.

إذا كنت تبحث عن عمليات نقل أسرع ، فسيغطي Pixel احتياجاتك على نحو أفضل، وذلك بفضل دعم USB 3.2.

أسعار أيفون 15 (iPhone 15) وبكسل 8 (Pixel 8)

يبدأ بكسل 8 (Pixel 8) بسعر 699 دولاراً.

يبدأ أيفون 15 (iPhone 15) بسعر 799 دولاراً.

وقال الموقع إن تفضيلات المستخدمين لنظام Android أو iOS ستلعب دورا مهما في الاختيار. وجوجل التزمت منذ سبع سنوات بتحديثات البرامج لسلسلة هاتفها بكسل 8 (Pixel 8)، بما يتوافق مع استراتيجية تحديث Apple في النهاية.

واختتم الموقع: سيتوقف الاختيار بين بكسل 8 (Pixel 8) وiPhone 15 على التفضيلات الفردية، حيث يقدم كل جهاز ميزات وقدرات فريدة لعشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية.