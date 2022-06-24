أونر تعلن عن بدء البيع المفتوح لهاتف ماجيك فور برو في الإمارات

عروض رائعة يظهر فيها الهاتف صاحب “”أفضل كاميرا لهاتف رائد لعام 2022” قدرات في تجسيد أحدث الابتكارات إلى منتجات عالية الجودة

أعلنت أونر بدء بيع هاتف HONOR Magic4 Pro 5G صاحب “أفضل كاميرا لهاتف رائد لعام 2022” في الإمارات.

وتقول الشركة في بيان إن أحدث هاتف من أونر أصبح متوفرا الآن مع عرض رائع للعملاء.

يتميز HONOR Magic4 Pro 5G الجديد بأحدث التقنيات لتقديم معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والشحن والأداء، كما يأتي مدعوماً بخدمات جوجل للهاتف. حققت مرحلة الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic4 Pro 5G من 14 إلى 23 يونيو نجاحاً منقطع النظير في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تم بيع جميع الوحدات المتاحة. يعد هذا النجاح خير دليل على الطلب المستمر لمنتجات HONOR في سوق الإمارات العربية المتحدة وخبرة HONOR في تطوير تقنيات ثورية ومتقدمة. يمكن للمستهلكين شراء هاتف HONOR Magic4 Pro الجديد كلياً بسعر 3999 درهم بداية من 24 يونيو من خلال متجر HONOR الإلكتروني، شرف دي جي، جامبو، آي ماكس، كارفور ومتاجر البيع الأخرى والحصول على هدايا حصرية بقيمة 1156 درهم تتضمن سماعات HONOR Earbuds 3 Pro، غطاء لهاتف HONOR Magic4 Pro، حماية للشاشة لمدة 6 أشهر وضمان ممتد لمدة 12 شهر. يأتي العرض كجزء من عروض العيد والتي تتضمن عروض مذهلة على سلسلة HONOR X.

اعتباراً من 24 يونيو، يمكن للمستهلكين شراء HONOR X8 مقابل 799 درهم بدلاً من 899 درهم. كما يمكن شراء هاتف HONOR X7 (إصدار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت) في عرض العيد بسعر خاص مقابل 599 درهم بدلاً من 649 درهم. تصوير فيديو سينمائي مع Magic-Log Movie Master و IMAX Enhanced يقدم هاتف HONOR Magic4 Pro تصوير بمستوى سينمائي من خلال ميزة Magic-Log Movie Master و AI Film Effects. من خلال هذه التقنيات، يقدم HONOR Magic4 Pro أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزة بذلك معياراً آخر في الصناعة. كاميرا ثلاثية مع التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion يتجاوز HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion الأفضل من نوعها، والتي تتيح للهاتف التقاط صور عالية الجودة ووضوح استثنائي.

تدعم العدسة تقريب رقمي يصل إلى x100 بالإضافة إلى التثبيت البصري والإلكتروني للصورة، لالتقاط المشاهد البعيدة بوضوح. خصوصية وحماية مُحسنة: تقنية AI Privacy Call الأولى في الصناعة يوفر HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.

شحن فائق القوة بقدرة 100 واط

يأتي هاتف HONOR Magic4 Pro مع بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بميزة الشحن السريع من HONOR، لتوفير طاقة تدوم طويلاً واتصال طوال اليوم. مع الشحن السريع من HONOR بقوة 100 واط، يمكن شحن هاتف HONOR Magic4 Pro بنسبة 100% خلال 30 دقيقة. مع الاهتمام براحة المستهلكين كأولوية قصوى، تسعى HONOR جاهدة لتوفير حلول خدمة وإصلاح رائدة وسريعة وموثوقة تقدم العديد من الفوائد للمستخدمين لتلبية جميع احتياجاتهم. تواصل HONOR تخطي الحدود فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم تجربة تتمحور حول المستهلك وتتجاوز توقعات العملاء وتمكن المستخدمين من الارتقاء بحياتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة.