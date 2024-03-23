إنجاز علمي مذهل، أول منشور يتم إنشاؤه بـ “التفكير” فقط، اعرف القصة

شارك إيلون ماسك، مؤسس شركة Neuralink، حدثًا تاريخيًا فريدًا: أول منشور على الإطلاق يتم إنشاؤه باستخدام قوة التفكير فقط! تم تحقيق هذا الإنجاز المذهل بواسطة نولاند أربو، أول شخص في العالم يتم زراعة شريحة Neuralink في دماغه للتحكم بالأجهزة من خلال أفكاره.

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي إكس X: “أول منشور على الإطلاق تم إنشاؤه بالتفكير فقط، باستخدام جهاز Neuralink Telepathy.”

نشر نولاند أربو، المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X، وكتب فيه: “لقد حظرني تويتر لأنهم ظنوا أنني روبوت، لكن إيلون ماسك أعادني لأنه أنا”.

تعد زراعة رقائق الدماغ من Neuralink تقنية ثورية تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات رضحية أو ذوي الإعاقة على تشغيل الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومختلف الأجهزة التكنولوجية باستخدام أفكارهم فقط. تم اختبار هذه الرقائق بنجاح على القرود، وهي مصممة لتفسير الإشارات الصادرة من الدماغ ونقلها إلى الأجهزة عبر البلوتوث.

وفي شهر فبراير/ شباط، أعلن ماسك عن أن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تمامًا على ما يبدو وأصبح قادراً على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير. تسعى Neuralink حاليًا إلى زيادة قدرة المريض على التحكم في الفأرة باستخدام أفكاره.

وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن ماسك عن نجاح أول عملية زراعة شريحة من Neuralink في أدمغة البشر. أشار إلى أن المريض الذي خضع لها “يتعافى بشكل جيد”.

وتطمح شركة Neuralink إلى منح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد. أجرت الشركة تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وحصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لإجراء أول تجربة على البشر في مايو/ آيار 2023.

في منشور آخر، أعرب نولاند أربو عن امتنانه لشركة Neuralink لإتاحة الفرصة له للقيام بجولة في مقرها الرئيسي. ووصف التجربة بأنها رائعة ويوم لا ينسى.