هل فشل حلم إيلون ماسك؟.. مشاكل تواجه أول عملية زراعة شريحة دماغ بشري من نيورالينك

واجهت شركة نيورالينك Neuralink، التابعة للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، عطلًا في جزء من عملية زراعة شريحة في الدماغ البشري لأول مرة، وذلك بعد زراعة النظام داخل دماغ مريض بشري في شهر يناير.

وقامت الشركة بعملية زراعة شريحة في دماغ نولاند أرباو، البالغ من العمر 29 عامًا، كجزء من دراسة لاختبارها. وتم بث ذلك في مقطع فيديو مباشرًا مع “أرباو” وهو يستخدم واجهة التحكم في الدماغ (BCI) في شهر مارس الماضي، وأوضحت في منشور على مدونتها في شهر أبريل الماضي إن الجراحة سارت “بشكل جيد جدا”.

وتشير التقارير إلى أن بعض الخيوط، التي تربط الرقاقة بالدماغ، قد انسلخت بعد عدة أسابيع من الزراعة، مما أدى إلى تراجع عدد الأقطاب الكهربائية الفعالة، ولم تكشف الشركة عن عدد الخيوط المتضررة.

وكنتيجة لذلك، واجهت الشركة صعوبة في قياس سرعة الارتباط ودقته، وهي وظائف أساسية لعمل الرقاقة، وهو ما يمثل عقبة كبيرة في تقييم فعالية الشريحة.

كحل بديل، عدلت Neuralink خوارزمياتها، وعززت واجهة المستخدم، وعملت على تحسين تقنيات ترجمة الإشارات إلى حركات المؤشر، وفقًا لمنشور المدونة.

مشاكل تواجه أول عملية زراعة شريحة دماغ بشري من Neuralink

ووفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فكرت Neuralink في إزالة الشريحة، لكن المشكلة لم تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة أرباو، وأشارت إلى أن أرباو يستخدم نظام BCI الخاص بالشركة لمدة 8 ساعات يوميًا خلال الأسبوع، وغالبًا ما يصل إلى 10 ساعات يوميًا في عطلات نهاية الأسبوع.

ويشير ذلك إلى أن تقنية زراعة شريحة الدماغ لا تزال في مراحلها المبكرة، وتحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام على نطاق واسع، وأمام شركة Neuralink طريق طويل من الاختبارات فيما يتعلق بالسلامة والفعالية قبل أن تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسويق التكنولوجيا.