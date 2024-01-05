أول إنسان يتغلب على لعبة تيتريس بعد 40 سنة على اختراعها

بعد 40 عاماً من إختراع لعبة “تيتريس” Tetris، وتحولها إلى واحدة من أكثر الألعاب في العالم إدماناً لدى الأجيال الشابة على الإطلاق، تمكن فتى أمريكي من التغلب على برمجية اللعبة الشهيرة ووصل إلى الحد الأعلى من النقاط الذي وضعه مخترع اللعبة وهو 999999 نقطة.

والإنجاز غير المسبوق حققه فتى من أوكلاهوما، إسمه ويليس جيبسون، 13 عاماً، الذي أكمل لعبة “تيتريس” ليصبح أول إنسان على الإطلاق يفعل ذلك في إنجاز رائع.

لم يكتف ويليس غيبسون، المعروف باسم “بلو سكوتي” Blue Scuti، بتحطيم الرقم القياسي لمستوى “تيتريس” الذي كان يُعتقد أنه لا يمكن تحطيمه فحسب، بل وصل باللعبة إلى نهايتها، متغلباً على البرنامج، ووصل إلى نهاية اللعبة، وهو أمر لم يتمكن أحد من تحقيقه.

عندما اخترع مبتكر لعبة تتريس، أليكسي باجيتنوف، هذه اللعبة، وضع حداً أعلى للعبة، وكان قراره بوضع هذا الحد عند 999999 نقطة. وهذا ما حققه غيبسون، حيث وصل إلى الحد الأقصى من النقاط، ووصل باللعبة إلى نقطة تتوقف فيها القطع عن السقوط.

وقد صنف اللاعبون الحد البشري في لعبة “تيتريس” عند المستوى 29 تقريباً، حيث كانوا يعتقدون بالفعل أن اللعبة “غير قابلة للعب” تقريباً بعد هذا المستوى. ولكن غيبسون وصل إلى المستوى 157، مما يثبت أن جميع الأرقام القياسية يمكن التغلب عليها، حتى تلك التي تم تحقيقها فقط عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقد روى غيبسون بنفسه قصته الشخصية مع “تيتريس”. ورغم صغر سنه، إلا أنه بدأ ممارستها عام 2021، وخصص لها حوالي 20 ساعة أسبوعياً، وخاض منافسات في اللعبة وفاز بالبطولات الإقليمية، وحلمه هو أن يصبح بطل العالم في لعبة “تيتريس”.

متى تم إنشاء لعبة “تيتريس”؟

تم إنشاء لعبة “تيتريس” في عام 1984 في الإتحاد السوفياتي مما يعني أن عمرها 40 عاماً، وتم تصديرها خارج الاتحاد السوفياتي لتصبح واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإطلاق.

وبدأت لعبة “تيتريس” رحلتها نحو العالمية، بتاريخ 6 حزيران / يونيو عام 1984. وتسببت اللعبة بإدمان الكثير من الأجيال، ووصل صداها إلى العديد من الدول، إذ لم يتوقع صاحبها، الذي صممها عن غير قصد، أنها ستصبح بمتناول الملايين من الأشخاص.

وكان مهندس البرامج في الأكاديمية السوفياتية للعلوم في موسكو، أليكسي باجيتنوف، مكلفاً باختبار نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر، يعرف باسم Electronika 60.

وصمم باجيتنوف لعبة بسيطة تساعده على تقييم قوة جهاز الكمبيوتر، مع إضافة لمسة صغيرة من المرح. ولم يعلم مصمم البرامج أن هذه اللعبة البسيطة ستصبح واحدة من أكثر الألعاب إدماناً ونجاحاً على الإطلاق.

وتتلخص اللعبة في ترتيب الأشكال الهندسية، بحيث يتوجب ملء المساحات المليئة بالفجوات. وبدوره، شعر باجيتنوف بإدمان كبير تجاه اللعبة، حيث قال: “لم أستطع منع نفسي من تجربة الإصدار الأولي، فترتيب الأشكال معاً يسبب الإدمان”.

ولم يكسب مهندس البرامج أي أموال من اللعبة، حيث كانت الأفكار مملوكة من قبل الدولة، وكان مفهوم بيع البرامج بمثابة منتج غير مألوف بالنسبة له.

وكان مطور الألعاب، هينك روجرز، أول من يلاحظ أن لعبة “تيتريس” مثالية لجهاز “Game Boy”، الذي أطلقته شركة “نينتندو” باليابان، في بدايات العام 1989.

واتفق روجرز مع مينورو أراكاوا، وهو مؤسس “نينتندو” بأمريكا، أن يتضمن جهاز “Game Boy” لعبة “تيتريس”.

وبعد أن نشر روجرز نسخة من “تيتريس” في اليابان، لاحظ وجود العديد من الشركات التي ادعت امتلاكها حقوق اللعبة. فسافر إلى موسكو بتأشيرة سياحية لتعقب مصدر الحقوق.

وبمجرد وصوله إلى موسكو، تم استجوابه لمدة ساعتين. ومن بين المسؤولين الذين كانوا يُوجدون خلال الاستجواب، أليكسي باجيتنوف، الشخص الوحيد في الغرفة الذي يعرف كل شيء عن الألعاب.

وقال روجرز: “شرحت له كيف تسير الأعمال، ومن ثم أصبحنا أصدقاء. وبعد مرور أسبوع، غادرت موسكو باتفاقية موقعة مع “تيتريس” لـ “Game Boy”.

ورغم نجاح اللعبة، إلا أن باجيتنوف لم يكسب أي أموال منها، إذ أوضح قائلاً: “كان هناك الكثير من المتاعب القانونية، وعندما طرحت موضوع الملكية والمصدر الأصلي للعبة، أردت أن تسير جميع الأمور بسلاسة، ومنحت الحقوق إلى مركز الكمبيوتر التابع للأكاديمية السوفيتية للعلوم لـ 10 سنوات”.

وبعد أن تراكمت المشاكل القانونية بين شركتي “نينتندو” و”أتاري” لضمان حقوق لعبة “تيتريس”، حكم القاضي لصالح “نينتندو” في أواخر عام 1989.

وبذلك، سافر باجيتنوف من موسكو إلى سياتل في عام 1991، بمساعدة صديقه هينك روجرز. وعندما انتهت صلاحية حقوق اللعبة في عام 1995، استطاع أخيراً كسب العوائد المالية من اللعبة.

وفي عام 1996، أسس الثنائي باجيتنوف وروجرز شركة “تيتريس” للتعامل مع تراخيص اللعبة ونسخها الأخرى. وأخيراً، قامت الشركة بتوحيد جميع أسماء وألوان كل قطعة من لعبة “تيتريس”، التي تُعرف رسمياً باسم “Tetrominoes”.