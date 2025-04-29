“أوبن إيه آي” تتحدى غوغل.. التسوق عبر ChatGPT أصبح متاحًا

في خطوة جديدة لتعزيز خدماتها ومنافسة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل، أعلنت شركة أوبن إيه آي، يوم الاثنين، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرةً عبر تطبيق ChatGPT.

وبموجب هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من مقارنة المنتجات بسرعة، ثم النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر مواقع إلكترونية خارجية. في المرحلة الأولى، يغطي هذا الخيار فئات محددة مثل الإلكترونيات، الأزياء، مستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى مجالات أخرى.

الميزة متاحة لكافة مستخدمي ChatGPT، سواء من بين 500 مليون مستخدم نشط أو حتى للمستخدمين غير المسجلين في المنصة.

ChatGPT يتحول إلى منصة شاملة

تحاول أوبن إيه آي تحويل ChatGPT إلى تطبيق شامل يتضمن محرك بحث، ومساعدًا صوتيًا، ومولد فيديو، في محاولة لزيادة مدة تفاعل المستخدمين مع المنصة، والحفاظ على تفوقها أمام المنافسين، مثل Anthropic، وGoogle التابعة لشركة Alphabet Inc، وxAI التابعة لإيلون ماسك.

في هذا السياق، قامت شركات مثل Perplexity AI أيضًا بتعزيز خدماتها عبر إضافة ميزات تسوق ذكية، مما يجعل المنافسة في هذا المجال أكثر شراسة.

موقف أوبن إيه آي من العمولات

أكد متحدث باسم أوبن إيه آي أن الشركة لن تحقق أرباحًا من العمولات على المشتريات التي تتم عبر ChatGPT، مما يميزها عن منصات تقييم المنتجات الأخرى مثل CNET وWirecutter التابعة لـ”نيويورك تايمز”.

وأشار المتحدث إلى أن البحث عبر ChatGPT يُعد أحد أسرع الميزات نموًا، حيث أجرى المستخدمون أكثر من مليار عملية بحث عبر المنصة خلال الأسبوع الماضي فقط.

تطورات حديثة في أوبن إيه آي

منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، استطاع ChatGPT جذب أكثر من 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، ليصبح واحدًا من أبرز الابتكارات التكنولوجية في العالم.

شهد عام 2024 العديد من التطورات الهامة لـ OpenAI، بما في ذلك:

عقد شراكة استراتيجية مع أبل لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن نظام أبل إنتليجنس

إطلاق نموذج GPT-4o المزود بقدرات صوتية متطورة.

الإعلان عن الإطلاق المرتقب لنموذج Sora لتحويل النصوص إلى فيديو.

تحديات داخلية وخارجية

رغم النجاحات، واجهت OpenAI العديد من التحديات، منها:

استقالة كبار المسؤولين مثل المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر والمديرة التقنية ميرا موراتي.

أمر قضائي من إيلون ماسك ضد تحوّل OpenAI إلى شركة ربحية.

وفي عام 2025، تجد OpenAI نفسها أمام منافسة شرسة مع شركات صينية مثل DeepSeek، وتسعى حاليًا إلى تعزيز علاقتها بالحكومة الأمريكية في إطار تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات، إلى جانب استعدادها لإطلاق واحدة من أكبر جولات التمويل في تاريخ الشركات الناشئة.