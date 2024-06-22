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أمريكا تعاقب 12 مسؤولاً في كاسبرسكي الروسية بعد حظر مبيعاتها

اعتبر الكرملين أن القرار الأمريكي بحظر مبيعات برمجيات كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات هو “تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأمريكية”.

فريق التحرير by فريق التحرير

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على 12 شخصاً في مناصب قيادية عليا في شركة كاسبرسكي لاب أمس الجمعة، مشيرة إلى مخاطر متعلقة بأمن الإنترنت، بعد يوم من إعلانها عن خطط لمنع بيع برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بالشركة الروسية.

واستهدفت العقوبات قيادات في الشركة، بمن في ذلك كبير مسؤولي تطوير الأعمال، ورئيس العمليات، والمسؤول القانوني، ورئيس اتصالات الشركة وآخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في بيان “الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد قيادة كاسبرسكي لاب يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا السيبراني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة”.

ووصف متحدث باسم كاسبرسكي هذه الخطوة بأنها “غير مبررة ولا أساس لها من الصحة”، قائلا إنها لن تؤثر على “مرونة” الشركة لأنها لا تستهدف الشركة الأم أو الشركات الفرعية أو رئيسها التنفيذي، يوجين كاسبرسكي.

ونفت الشركة أي علاقات مع أي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المعينين والسلطات العسكرية أو الاستخباراتية الروسية.

وتظهر هذه التحركات أن إدارة بايدن تحاول القضاء على أي مخاطر للهجمات الإلكترونية الروسية الناجمة عن برامج كاسبرسكي ومواصلة الضغط على موسكو مع استعادة جهودها الحربية في أوكرانيا زخمها وانخفاض العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.

واقترن هذا التحرك يوم الخميس بحظر غير مسبوق على المبيعات وإعادة البيع وتحديثات البرامج لمنتجات كاسبرسكي في الولايات المتحدة اعتبارا من 29 سبتمبر أيلول.

ويمنع التصنيف الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة الشركات الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين من التداول أو إجراء معاملات مالية مع المديرين التنفيذيين الخاضعين للعقوبات وتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة.

واعتبر الكرملين أن القرار الأمريكي بحظر مبيعات برمجيات كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات هو “تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأمريكية”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة كاسبرسكي لاب الروسية في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا.

وذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو للصحفيين أثناء إعلانها الحظر أن “روسيا أظهرت أن لديها القدرة… والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأمريكيين واستخدامها كسلاح”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شركة كاسبرسكي شركة “تنافسية جدا” في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو “أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة””.

وصرحت كاسبرسكي بأنها ستسلك السبل القانونية لتحاول الحفاظ على عملياتها. وقالت إنها تعتقد أن “القرار الأمريكي لم يستند إلى تقييم شامل لنزاهة منتجات وخدمات كاسبرسكي، وإن أنشطتها لا تهدد الأمن القومي الأمريكي”.

وتقول الشركة: “إن القطاع الخاص يديرها وليس لها أي صلات بالحكومة الروسية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...