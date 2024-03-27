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أمريكا تطالب حلفاءها بمنع تزويد الصين بتكنولوجيا الرقائق

تخوض واشنطن حربا تكنولوجية مستمرة منذ سنوات مع بكين، سعيا إلى منع الصين من تصنيع رقائق أكثر تقدما يمكن استخدامها لتعزيز جيشها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحلفاء منع الشركات المحلية من تقديم بعض أدوات صناعة الرقائق للعملاء الصينيين، كما قال مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال آلان استيفيز، المسؤول عن ضوابط التصدير، متحدثا للصحفيين في مؤتمر سنوي “نعمل مع حلفائنا لتحديد ما يعد مهما لتقديمه وما يعد غير مهم… نضغط كي لا يتم تقديم هذه المكونات المحورية وهذه هي المناقشات التي نجريها مع حلفائنا”.

وتخوض واشنطن حربا تكنولوجية مستمرة منذ سنوات مع بكين، سعيا إلى منع الصين من تصنيع رقائق أكثر تقدما يمكن استخدامها لتعزيز جيشها.

وأعلنت إدارة بايدن عن قيود جديدة على شحن أدوات صناعة الرقائق أمريكية الصنع إلى مصانع الرقائق الصينية المتقدمة في عام 2022، وأقنعت منتجي أدوات صناعة الرقائق الرئيسيين في اليابان وهولندا بأن يحذوا حذوها من خلال الضوابط الخاصة بهم.

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