السعودية.. أمازون ويب سيرفيسز تطلق منطقة جديدة لمراكز بياناتها

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن افتتاح منطقة جديدة لمراكز البيانات في المملكة العربية السعودية في عام 2026، مما سيعزز التحول الرقمي ويدفع الابتكار ويوفر فرص عمل جديدة.

وستفتح هذه المنطقة آفاقًا جديدة أمام مختلف القطاعات، بدءًا من المؤسسات الناشئة وصولًا إلى الشركات الكبرى، لتجربة إمكانات الحوسبة السحابية المتقدمة من AWS محليًا، مما سيعزز الابتكار ويرفع من كفاءة العمليات ويقدم خدمات أفضل للمستخدمين النهائيين.

وتؤكد أمازون على التزامها طويل الأمد بالسوق السعودية من خلال استثمارها لأكثر من 5.3 مليارات دولار (19.88 مليار ريال تقريباً) في إنشاء هذه المنطقة الجديدة، مما يعكس ثقتها بقدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة في مجال التكنولوجيا.

مميزات المنطقة الجديدة:

ستتكون المنطقة من ثلاث “مواقع لتوافر الخدمات” (Availability Zones) عند إطلاقها، مما يضمن استمرارية الخدمات وتوافرها على مدار الساعة.

ستوفر إمكانية الوصول إلى أوسع وأعمق مجموعة من خدمات AWS، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات وقواعد البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وغيرها الكثير.

ستلعب دورًا هامًا في دفع الابتكار وتحفيز الشركات على الاستفادة من تقنيات AWS لتطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية.

ستوفر خيارات أفضل لمواقع تخزين البيانات ومعالجتها داخل المملكة، مما يعزز من أمان البيانات وخصوصيتها.

ستساعد في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

التزام أمازون بتطوير المهارات الرقمية:

تدرك أمازون أهمية تنمية المهارات الرقمية لضمان نجاح التحول الرقمي، ولذلك تواصل توسيع نطاق برامجها التدريبية لتقديم الدعم للأفراد والشركات على حدٍ سواء. تشمل هذه البرامج:

مبادرة مهارات المرأة السعودية من أمازون ويب سيرفيسز: تهدف إلى تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

منح مالية لتمويل أبحاث طلاب الدراسات العليا في مجال الحوسبة السحابية.

اشتراكات مجانية في برنامج AWS Skill Builder، الذي يقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لتطوير برامج تدريبية متخصصة.