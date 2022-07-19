أمازون تقاضي مجموعات على فيسبوك

رفعت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد أكثر من 10 آلاف مسؤول عن مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (غروب)، لقيامهم، بتقديم مراجعات وهمية على متاجر الشركة مقابل تلقي أموال نقدية أو منتجات مجانية.

واتهمت أمازون في دعواها أن من قاموا بهذه المراجعات الوهمية استهدفوا مئات المنتجات المعروضة ضمن تخفيضات على منصات الشركة.

واصدرت أمازون بيانا أشارت فيه إلى أن هذه المجموعات تقوم بتعيين أفراد مستعدين لنشر “مراجعات متحيزة ومُضللة” على متاجر أمازون في الولايات المتحدة، ودول أوروبية كالمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، بالإضافة إلى اليابان.

وطالبت أمازون في الدعوى استخدام المعلومات لتحديد الجهات الفاعلة وبازالة المراجعات المزيفة، مؤكدة أنها ستراقب في الوقت عينه انضباط وحسن سير العمل على متاجرها الالكترونية.

وقال نائب رئيس أمازون لمبيعات الشركاء دارميش ميهتا إن فرق الشركة تمكنت من إيقاف ملايين المراجعات المشبوهة قبل ظهورها للعملاء، مؤكداً أن الدعوى القضائية ستكشف الفاعلين.

وأكد ميهتا أن اتخاذ أمازون إجراءات قانونية استباقية هي واحدة من عدة طرق تهدف لحماية عملائها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت شركة “ميتا” المالكة لفايسبوك قامت في وقت سابق من العام الجاري بحذف مجموعة باسم “مراجعات منتجات أمازون” والتي كانت تضم نحو 43 ألف متابع.

ووفقاً للبيان فإن “أمازون” توظف قرابة 12 ألف موظف لحماية متاجرها الإلكترونية بما في ذلك حظر كل المراجعات المزيفة أو التعليقات المسيئة.

وقالت الشركة الأميركية إنها، ومنذ عام 2020، قامت بالتبليغ عن نحو 10 آلاف مجموعة تقوم بالمراجعات الوهمية على منصات شركة “ميتا”، كما أنها أوقفت نحو 200 مليون مراجعة وهمية على متاجرها في نفس العام.