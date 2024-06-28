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أمازون تعدّل الجدول الزمني لإطلاق الإنترنت الفضائي

تعمل أمازون على تكثيف جهودها في مجال الإنترنت الفضائي، حيث أجلت إطلاق أول أقمارها الصناعية إلى الربع الرابع من العام الجاري، وتسعى إلى بدء الاختبارات الأولى للعملاء في عام 2025.

فريق التحرير by فريق التحرير
أمازون تعدّل الجدول الزمني لإطلاق الإنترنت الفضائي

أعلنت شركة أمازون عن تأجيل إطلاق أول أقمارها الصناعية لخدمة الإنترنت الفضائي “بروجكت كويبر” (Project Kuiper) إلى الربع الرابع من العام الجاري، بعد أن كانت تعتزم فعل ذلك في النصف الأول.

ويتوقع أن تبدأ الاختبارات الأولى للعملاء في عام 2025، على أن تبدأ الخدمة التجارية بشكل محدود في وقت لاحق من نفس العام، وذلك بعد أن تتواجد مئات الأقمار الصناعية التابعة لأمازون في الفضاء.

وتهدف أمازون في النهاية إلى توفير خدمة الإنترنت عريض النطاق من خلال كوكبة تضم أكثر من 3000 قمر صناعي، لتنافس بذلك شبكة “ستارلينك” (Starlink) التابعة لشركة سبيس إكس.

وقد أطلقت الشركة نموذجين أوليين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها تعمل الآن على إيقاف استخدامهما والتركيز على تكثيف إنتاج الأقمار الصناعية في مصنعها في كيركلاند بواشنطن، والذي سينتج في النهاية ما يصل إلى خمسة أقمار صناعية يوميًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أمازون لتوسيع نطاق خدماتها وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة، خاصة في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها.

ومن المرجح أن تساهم خدمة “بروجكت كويبر” في سد الفجوة الرقمية وتحسين الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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