بـتقنية قراءة الكف.. أمازون تطلق تطبيقًا جديدًا يغير عالم التسوق

أطلقت شركة أمازون تطبيقًا جديدًا يُدعى “Amazon One” يستخدم تقنية قراءة الكف للدفع في المتاجر دون الحاجة إلى بطاقات أو الفلوس النقدية أو الهواتف الذكية.

ويستخدم التطبيق كاميرا الهاتف المحمول لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد لبصمة راحة المستخدم، لتصبح بمنزلة بطاقة ائتمانية خاصة به، حيث تُتيح هذه التقنية الجديدة للمستخدمين إجراء الدفعات باستخدام راحة أيديهم فقط وفقًا لموقع techtimes، المتخصص في التكنولوجيا.

تُستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية المستخدمين من خلال تحليل بنية وريد راحة اليد، مما يُسهل عملية الدفع في مواقع البيع بالتجزئة.

يُمكن للمستخدمين إضافة طريقة دفع داخل التطبيق وتحميل صورة لبطاقة هويتهم لأغراض التحقق من العمر لبدء استخدام الخدمة.

وأطلقت Amazon تطبيق Amazon One، لتسهيل عملية الاشتراك في خدمة التعرف على راحة اليد، حيث يمكن للمستخدمين الآن التسجيل من أي مكان باستخدام التطبيق على نظامي iOS و Android، بدلاً من زيارة موقع مجهز بأجهزة Amazon One فعليًا.

يتيح تطبيق Amazon One للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف شخصية عبر الإنترنت باستخدام حساب أمازون، والتقاط صورة لكف أيديهم، وطريقة دفع، لتسهيل عمليات الدفع والاشتراك والتحقق من العمر ومكافآت الولاء في أكثر من 500 متجر Whole Foods Market، والعديد من متاجر Amazon، وأكثر من 150 موقع إلكتروني آخر، منها المطارات والملاعب ومراكز اللياقة البدنية.

وأثناء التسجيل، يُقارن نظام الذكاء الاصطناعي صور راحة اليد والوريد من جهاز Amazon One مع صورة هاتف المستخدم لإكمال التسجيل بشكل آمن، مستخدمًا تقنية قراءة راحة اليد التي تعتمد على راحة اليد وبنية الوريد لإنشاء توقيع رقمي فريد يُعرف باسم توقيع راحة اليد لمطابقة الهوية.

ولضمان دقة هوية المستخدم، يبتكر “أمازون وان” ذكاءً اصطناعيًا يقارن بين صور راحة اليد من التطبيق وجهاز “أمازون وان” دون المساس بالخصوصية، حيث يمكن تغيير كلمات المرور لكن لا يمكن تغيير راحة اليد.