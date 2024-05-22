فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمار

أمازون تستثمر 15.7 مليار يورو في إسبانيا لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية

من المتوقع أن يساهم مشروع أمازون في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على التزام الشركة بالاستدامة البيئية

فريق التحرير by فريق التحرير
أمازون

أعلنت شركة أمازون، عن استثمار ضخم بقيمة 15.7 مليار يورو في إسبانيا على مدى عشر سنوات.

ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة قدرة مراكز البيانات التابعة للشركة في منطقة أراغون شمال شرق البلاد.

وقد رحبت الحكومة الإسبانية بهذا الاستثمار الكبير، الذي يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى تحويل إسبانيا إلى مركز تكنولوجي رائد في جنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد الإسباني، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيضيف حوالي 21.6 مليار يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2033.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في خلق حوالي 17500 فرصة عمل غير مباشرة، مما سيعزز سوق العمل في المنطقة.

وأكدت سوزانا كوريك، المديرة العامة لـ”أمازون ويب سيرفيسز” في إسبانيا والبرتغال، أن مراكز البيانات الجديدة ستعمل بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة البيئية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...