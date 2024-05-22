أمازون تستثمر 15.7 مليار يورو في إسبانيا لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية

أعلنت شركة أمازون، عن استثمار ضخم بقيمة 15.7 مليار يورو في إسبانيا على مدى عشر سنوات.

ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة قدرة مراكز البيانات التابعة للشركة في منطقة أراغون شمال شرق البلاد.

وقد رحبت الحكومة الإسبانية بهذا الاستثمار الكبير، الذي يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى تحويل إسبانيا إلى مركز تكنولوجي رائد في جنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد الإسباني، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيضيف حوالي 21.6 مليار يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2033.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في خلق حوالي 17500 فرصة عمل غير مباشرة، مما سيعزز سوق العمل في المنطقة.

وأكدت سوزانا كوريك، المديرة العامة لـ”أمازون ويب سيرفيسز” في إسبانيا والبرتغال، أن مراكز البيانات الجديدة ستعمل بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة البيئية.