رجّحت شركة “أمبير انالايسيس” المتخصصة بدراسة بيانات السوق، أن تشهد المبيعات السنوية لألعاب الفيديو خلال 2022 انخفاضاً، بعد أن شهدت ازدهاراً ابّان انتشار جائحة كورونا.

وعزت “أمبير” في تقرير لها نشرته “سي أن بي سي” الأمر إلى عوامل عدة منها الحرب الروسية على أوكرانيا وتراجع القدرة الشرائية لدى الناس جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوقّعت “أمبير” أن يتقلص سوق الألعاب الإلكترونية والخدمات المرافقة له بنسبة 1.2 % على أساس سنوي يقدر بـ 188 مليار دولار.

وأسفرت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اتخاذ قرار من قبل العديد من مطوري برامج الألعاب والأجهزة لتعليق عملياتهم في روسيا، بما في ذلك مايكروسوفت وسوني، وهو ما سيكون له وفقاً للتقرير تداعيات سلبية على المبيعات، إذ كانت روسيا عاشر أكبر سوق للألعاب في العالم في عام 2021.

ورأى التقرير أنه من المتوقع أن تتراجع روسيا إلى المركز 14 في التصنيف العالمي هذا العام.

ألعاب الفيديو تواصل نموها منذ 2015

وكان القطاع توسّع بنسبة 26% في الفترة بين 2019 و2021، إذ وصل حجمه القياسي إلى 191 مليار دولار.

وأظهرت بيانات “أمبير” أن مبيعات ألعاب الفيديو نمت بشكل متواصل منذ عام 2015.

وحصلت الألعاب على دفعة كبيرة جراء الحظر الذي رافق انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020 حينما قضى الناس معظم أوقاتهم في منازلهم.

كما أدى إطلاق الجيل التالي من وحدات التحكم من مايكروسوفت وسوني في نفس العام إلى تعزيز ثروات الصناعة.

ومع ذلك، فإن وصول أجهزة “أكس بوكس سيري اكس” و”اس” من مايكروسوفت، و”بلاي ستايشن 5″ من سوني أثبت أنه سيف ذو حدين. فقد أدت الاضطرابات اللوجستية ونقص المكونات الأساسية إلى صعوبات كبيرة أمام المتسوّقين في العثور على أي من وحدات التحكم الجديدة على أرفف المتاجر أو عبر الإنترنت.

واعتبر التقرير أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر سلبياً أيضاً على مبيعات الألعاب الإلكترونية خلال العام الجاري، وتوقّع بأن يعود السوق للانتعاش من جديد العام المقبل بمبيعات قد تصل إلى 195 مليار دولار.

وأشار بيرس هاردينغ رولز، مدير الأبحاث في أمبير إلى أن الأرقام تُظهر أن صناعة الألعاب ليست “دليلاً على الركود” مع تحديات تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع الأسعار التي من المحتمل أن تؤثر على الاستهلاك.

وقال: “بعد عامين من الازدهار الهائل، يستعد سوق الألعاب لفقدان القليل من هذا النمو في عام 2022 حيث هناك عوامل متعددة لتقويض التطور”.

وتشمل التحديات الأخرى التي تواجه هذه الصناعة تغييرات الخصوصية لدى عملاق تنكولوجيا الاتصالات “أبل” التي تجعل من الصعب على مطوري الألعاب تتبع مستخدمي اي فون، فضلاً عن التأخير في الإصدارات الرائجة مثل مايكروسوفت ستارفيلد و ريدفال.