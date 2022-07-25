ألعاب الفيديو، الصناعة التي علينا متابعتها

بقلم: تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

عندما يراجع المرء تاريخ ألعاب الفيديو يكتشف أن الفترة الأخيرة لهذه الصناعة رائعة بأقل تقدير.

مع تقدم القدرات التكنولوجية أصبحت الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو افتراضي مبهمة بشكل متزايد، لتصل صورة ألعاب الفيديو وشعبيتها إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كظاهرة حقيقية في عصرنا، ولكن أيضا كصناعة جادة في الاقتصاد الحديث اليوم.

ربما يعتبر كلاماً جريئاً لدى القارئ العادي أو لأولئك الذين ليسوا على دراية كافية للمدى الذي بلغته ألعاب الفيديو، انها حقيقة واقعية وليست تخمين.

مع تجاوز عدد اللاعبين حول العالم لقرابة ثلاثة مليارات، وإيرادات مقدرة بأكثر من 203 مليار دولار في عام 2022، تعد ألعاب الفيديو بلا شك من بين أكثر الصناعات تأثيراً وربحية في العالم. كما تعتبر مستويات الاهتمام والتفاعل المتزايدة بها حافزاً واضحاً وراء تجاوز ألعاب الفيديو لبعض الصناعات الأكثر شهرة على الإطلاق.

وبغض النظر عن توقعات الإيرادات، فقد أسفر عام 2021 عن جلب 180 مليار دولار على مستوى العالم، ما يظهر القيمة بالمقارنة مع مختلف الاقتصادات في جميع القارات.

وتظهر هذه الأرباح أيضاً أن ألعاب الفيديو تجاوزت القطاعات الأخرى في طريقها لتصبح لاعباً اقتصادياً رئيسياً، لدرجة أنها أصبحت الآن أكبر من صناعة السينما في هوليوود وصناعة الموسيقى مجتمعين.

وعلى سبيل المثال، حقق امتياز ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً في العالم “بوك أورمون” 90 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، في حين أن الفيلم الأكثر ربحاً حتى الآن “أفاتار” يبلغ حوالي 2.85 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن صعود ألعاب الفيديو إلى النخبة الاقتصادية تجلى في الوقت الإضافي، مع تتويج العوامل الكامنة وراء موقف الصناعة “المحسودة” اليوم.

مع التحوّل يأتي مسار

من أجل فهم أفضل لكيفية تحوّل ألعاب الفيديو إلى عملاق ترفيهي بمثل هذه الجدية الاقتصادية، يحتاج المرء فقط إلى الرجوع إلى النصف الأخير من تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة عندما أصدرت شركات مثل “نينتندو” و”سوني” و”سيجا” و”مايكروسوفت” نسخات من أجهزتها الألى لألعاب الفيديو “نينتندو 64″ و”بلاي ستيشن” و”دريم كاست” وأجهزة “إكس بوكس”، على التوالي.

لعبت بداية لوحات المفاتيح القديمة هذه دور البطولة في تمهيد الطريق للتطور الذي أعقب ذلك عبر أسلافهم، تعريف الجماهير بألعاب الفيديو الغرافيكس التي لم يسبق لها مثيل.

مع استمرار توسّع قدرات تقنية معالج الإنترنت والكمبيوتر بشكل كبير، أصبحت الوظائف عبر الإنترنت عنصراً لا يتجزأ بشكل كبير في صناعة ألعاب الفيديو حيث تم إدخال أجيال جديدة من وحدات التحكم.

“سوبر ماريو “، “فيفا”، “كول اوف ديوتي”، و”بوك أورمون” المذكورة أعلاه هي من بين الامتيازات التي دعمت نمو هذه الصناعة طوال هذا الوقت، مع كل إصدار جديد تتوسع قاعدة المعجبين وتباع مئات ملايين النسخ بفضل ميزات ألعاب الفيديو الجديدة الرائدة.

وبسرعة نقفز إلى يومنا هذا، مع “بلاي ستيشن بلس” و”إكس بوكس غيم باس ألتيمايت” وهما من بين العديد من خدمات الاشتراك الرقمي التي تمكن المليارات من المستخدمين للعب المئات من ألعاب الفيديو والتنافس ضد مستخدمين آخرين عبر الانترنت.

من اتصالات الإنترنت عالية السرعة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي، يتم باستمرار العثور على صيغ جديدة تعيد تعريف تجربة ألعاب الفيديو والصناعة.

من المهم أيضا ملاحظة أنه في حين تأثرت الصناعات الأخرى بشكل ضار بالوباء كوفيد- 19، استمرت ألعاب الفيديو في الازدهار عبر دخول جماهير جديدة مع وجود مزيد من أوقات الفراغ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تزال الصناعة تتمتع بنمو كبير.

مركز ألعاب عالمي

حقق سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أرباحاً بلغت 5.4 مليار دولار في عام 2021. ويعد هذا السوق موطناً لواحد من أسرع أسواق ألعاب الفيديو نمواً في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يسجّل معدل نمو بنسبة 12.9% على أساس سنوي في عام 2022.

وتقود المملكة العربية السعودية هذه الصناعو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث تشهد ألعاب الفيديو وألعاب الفيديو السحابية والمسابقات عبر الانترنت والرياضات الإلكترونية اقبالاً كبيراً.

ويشرف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية كل عام على اقامة العديد من البطولات والفعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية، منها “موسم الجيمرز” (Gamers8) أكبر حدث للرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم، ما يعزز نجاح الاتحاد مؤخراً في تطوير جميع مستويات اللاعبين التنافسيين على المستوى الوطني. مع تكرار اقامة مثل هذه الأحداث وأهميتها في إلهام اللاعبين، والأهم من ذلك جذب المستثمرين، من المقرر أن تقدّم المملكة العربية السعودية المزيد من المساهمات المشرقة مع استمرار صناعة ألعاب الفيديو في كسر الحواجز الجديدة داخل الاقتصاد الحديث.