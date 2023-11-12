أكبر قارب مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم  في أبوظبي

شهدت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب المقام حالياً في الإمارات، عرض أكبر قارب مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم.

وكشفت شركة “الصير مارين” الإماراتية، المصنعة لأكبر قارب مطبوع عن تفاصيل القارب الذي يبلغ طوله 11.98 متر وعرضه 4 أمتار وارتفاعه نحو 2 متر، وتم طباعته في غضون 11 يوماً.

وقال أفين كوادروس، رئيس قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد في شركة “الصير مارين”، إن الشركة لديها روبوتان يمكن لكليهما استخدام حبيبات البوليمر المقواة والفايبر كمواد خام، التي يتم ضغطها حسب التصميمات التي تقوم بها الشركة.

صناعة أكبر قارب مطبوع

وأضاف أن أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستغرق تجميعه وتركيبه نحو شهر.

وأوضح أن عملية البناء تمت على قسمين، إذ تم بناء الهيكل الأيسر والأيمن على نحو منفصل، ثم تم لصقهما معاً، وهذا ما تطلب 11 يوماً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولفت إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي مستقبل بناء القوارب، حيث لا تقوم بطباعة قارب فحسب، بل يمكن أيضًا طباعة أدوات مثل المقابس والقوالب والأجزاء النهائية للقوارب.

وأشار إلى أن ما يميز هذه التقنية هو أنه يمكن إعادة تدوير المادة بعد انتهاء دورة حياة القارب أو النموذج الذي قمت بطباعته واستخدام نفس المادة لبناء نموذج آخر.

وتعد هذه التقنية ثورة في مجال بناء القوارب، حيث تتميز بالعديد من المزايا، منها سرعة التصنيع حيث يمكن طباعة قارب مطبوع ثلاثي الأبعاد في غضون أيام قليلة، مقارنة بشهور أو سنوات قد تستغرقها الطريقة التقليدية.

وتعد القدرة على إعادة التدوير أيضاً ضمن هذه التقنية إذ يمكن إعادة تدوير القوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد بعد انتهاء عمرها الافتراضي، مما يسهم في حماية البيئة.

ومن المتوقع أن تصبح القوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد أكثر شيوعًا في السنوات القادمة، حيث تتقدم هذه التقنية، وتصبح أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، تنظمه مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتعد النسخة الحالية الأكبر منذ انطلاقة المعرض الأولى في عام 2018.