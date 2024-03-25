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أكاديمية علي بابا كلاود تفتح أبوابها في دبي

يعد افتتاح مركز تدريب أكاديمية علي بابا كلاود في دبي خطوة مهمة لتعزيز التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتزويد الشركات والأفراد بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.

فريق التحرير by فريق التحرير
أكاديمية علي بابا كلاود تفتح أبوابها في دبي

أعلنت أكاديمية “علي بابا كلاود” عن افتتاح مركز تدريب جديد في مدينة دبي للإنترنت، وذلك لتعزيز القدرات الرقمية للعملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويهدف المركز إلى تدريب 5 آلاف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة على تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.

ويعد المركز الجديد إضافة نوعية لمجمع شركات التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، الذي يضمّ أكثر من 3500 عميل، من الشركات المدرجة في قائمة “فورتشن” 500 إلى الشركات الناشئة.

ويركّز المركز على تقديم برامج تدريبية شهرية شاملة تغطي تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، بالتعاون مع “Aladdin Cyber Security” الرائدة في مجال الأمن السيبراني.

وأكد إيريك وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، على التزام الشركة بالنمو مع شركائها وعملائها المحليين، وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة.

من جانبه، أكد عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي في القرن الواحد والعشرين.

وأشار إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات أصحاب المواهب وتدريبهم على أحدث التقنيات ضروري لضمان تحقيق التحول الرقمي أثراً إيجابياً مستداماً.

إنجازات أكاديمية علي بابا كلاود

يذكر أنه خلال أقل من عام، قام برنامج أكاديمية علي بابا كلاود بتدريب أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، وقدم أكثر من 300 دورة تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، إلى جانب 16 فئة من الشهادات المهنية، و250 مختبراً عملياً عبر الإنترنت مع أكثر من 300 شريك عالمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...