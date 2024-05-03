فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inتكنولوجياأخبار أريبيان بزنس

أعلى دقة للصور الفضائية مع إطلاق منظومة الأقمار الاصطناعية لشركة ماكسار

ستؤمن الخدمة عبر الأقمار الاصطناعية أعلى دقة للصور التي تلتقطها كل 20 أو 30 دقيقة لمناطق محددة بدقة 30 سم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة ماكسار التي تقدم خدمة تزويد الصور الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية، عن إطلاق أقمار اصطناعية على متن صاروخ سبيس إكس ضمن منظومتها التي تطلق عليها اسم وورلدفيو ليجون WorldView Legion، والتي تؤمن أعلى دقة للصور التي تلتقطها كل 20 أو 30 دقيقة لمناطق محددة بدقة 30 سم.

وقالت الشركة البريطانية إن أول قمرين اصطناعيين من منظومة وورلدفيو ليجون يعملان بشكل جيد بعد إطلاقهما أمس على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 في من قاعدة فاندينبيرغ بولاية كاليفورنيا.

وبعد وقت قصير من الإطلاق، نشرت الأقمار الاصطناعية مصفوفاتها الشمسية وبدأت في استقبال وإرسال الإشارات. ستخضع هذه الأقمار الصناعية للتشغيل، وتتوقع شركة ماكسار التقاط الصور الأولى من المركبة الفضائية في وقت لاحق من هذا الربيع. يعد هذان القمران الاصطناعيان جزءًا من المجموعة الأولى المكونة من ستة أقمار صناعية لتتمكن من التقاط وجمع صور للمناطق الأسرع تغيرًا على الأرض بشكل متكرر كل 20 إلى 30 دقيقة لجمع صور من فئة 30 سم مع وتيرة عالية لمعاودة التقاط الصور وفي أوقات أكثر تنوعًا على مدار اليوم – مما يعني تزويد الزبائن بوتيرة أسرع وأكثر دقة لتتيح لهم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.

وتزعم الشركة التي تقدم معلومات استخباراتية جغرافية مكانية آمنة ودقيقة بأنها ستقدم قيمة كبيرة للعملاء الحكوميين والتجاريين لمساعدتهم على مراقبة كوكب الأرض المتغير وفهمه والتنقل فيه، عبر حلول مثل هندسة أنظمة المهام، وتصميم المنتجات، وتصنيع المركبات الفضائية، والتجميع، والتكامل، والاختبار.

يذكر أن الدقة العالية الجديدة 30 سم، تعني أن كل عنصر من الصورة (بكسل) يمثل مساحة 30 سم مربع في الواقع على الأرض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...