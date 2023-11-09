منطقة الخليج تتمتع بأعلى معدلات استخدام للهواتف الذكية

تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوقًا مهمًا لنمو الهواتف الذكية المحمولة، خصوصاً كون المنطقة تتمتع بأعلى معدلات استخدام للهواتف الذكية وانتشار الإنترنت في العالم.

وقد أصبحت المنطقة أيضاً عاملاً مؤثراً في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح لها تأثير على كيفية تصميم الأجهزة الذكية وتصور الابتكارات المستقبلية وتشجيعها.

جودة وابتكار في تصنيع الهواتف الذكية

وتلتزم الشركات المصنعة للهواتف بالجودة والابتكار وكسب ثقة العملاء، ويسهم تركيزها على الابتكارات العملية، وخاصة في مجالات مثل تكنولوجيا التصوير وأداء البطارية والتي كسبت شعبية كبيرة لدى المستخدمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق زيادة متواصلة في حصتنا السوقية عامًا بعد عام.

وتعد الهواتف القابلة للطي أحد أهم الابتكارات في عالم الهواتف الذكية والتي أحدثت تحولاً في العقد الماضي، لتبدأ حقبة جديدة للهواتف الذكية وتحسن تجربة المستخدمين. وقد بدأت الشركات بالعمل على تعزيز الابتكارات التكنولوجية القابلة للطي، حيث بذلت جهودًا مكثفة ف مجال البحث والتطوير لتعزيز تجربة المستخدمين.

وتركز الشركات على تعزيز الفائدة وتقديم الأفضل للمستخدمين، ليتماشى مع التخفيف من التأثير البيئي للأجهزة الإلكترونية.

وتشمل إنجازات الشركات في مجال الاستدامة تطوير محرك صحة البطارية، والذي يضمن احتفاظ المنتجات بنسبة 80% من سعة البطارية الأصلية لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، مما يضمن إطالة عمر البطارية ويسهم أيضًا في تقليل النفايات الإلكترونية بشكل كبير.

التغليف الأخضر

وتلتزم الشركات أيضاً بمبدأ التغليف الأخضر المعترف به عالميًا أثناء تصميم عبوات منتجاتها، حيث يركز هذا المبدأ على مفاهيم خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير والتحلل.

وقد بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإزالة جميع المواد البلاستيكية تقريبًا من عبوات هواتفها الذكية، في السوق الأوروبية كبداية، مما يجعل العبوات قابلة للتحلل بنسبة 100٪ وأكثر صداقة للبيئة.

ويتم الحصول على مواد التعبئة والتغليف من ألياف معاد تدويرها، أو من ورق النفايات المعاد تدويره أو مواد نباتية مثل قصب السكر ومنتجات الخيزران الثانوية، حيث يقلل هذا النهج بشكل كبير من الطلب على المواد الخام، ليساهم في مستقبل أكثر استدامة.

مراكز خدمة العملاء

وتدير الشركات نظام خدمة عالمي واسع النطاق، يضم أكثر آلاف المركز لخدمة العملاء في الدول التي تتواجد فيها.

ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا العديد من المنافذ للخدمة يسهل الوصول إليها في جميع أنحاء السوق الإقليمي بما يضمن توفير خدمات احترافية للعملاء.

وتقدم مراكز خدمة العملاء المعتمدة أيضاً خدمات دعم مجانية وتوفر ترقيات برمجية مجانية للهواتف التي تعتبر كأنها جديدة مع كل زيارة للمركز، وذلك من أجل توفير أفضل خدمة يومية للمستخدمين وضمان تجربة سلسة.

وتقدم مراكز الخدمة المعتمدة أيضاً خدمات تغيير الغلاف الواقي للشاشة مجانًا عدة مرات في السنة وتتيح شحن الهاتف المحمول مجاناً. هذا وقد حرصت الشركات على إطلاق خدمة الضمان الدولي لبعض الأجهزة، في حين تقدم خدمة برامج ضمان متنوعة مثل خطة حماية الشاشة والضمان الممتد لتناسب الاحتياجات المختلفة للمستخدمين.

أوبو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

وفي ذات السياق شهدت حصة شركة أوبو السوقية في منطقة الخليج نموًا ملحوظًا منذ دخولها لأول مرة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2015.

وافتتحت أوبو في البداية مكتبها الإقليمي في مصر، وقامت بتوسيع عملياتها بشكل استراتيجي، وأصبحت تتواجد اليوم في أكثر من 13 سوقًا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعُمان والكويت وقطر وغيرها من الأسواق الرائدة.

وقد شهدت حصة أوبو السوقية في السنوات الأخيرة الماضية نمواً كبيراً، حيث حققنا زيادة مذهلة بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 في سوق الإمارات العربية المتحدة وذلك وفقاً مؤسسة كاناليس للأبحاث والتحليلات التكنولوجية الدولية.

وأشار تشي جو رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حوار مع أريبيان بزنس إلى أن نهج أوبو لا يركز على أن تكون في المرتبة الأولى فقط، بل على أن تكون الأفضل. ولهذا السبب قدمت أول هاتف قابل للطي، أوبو فايند N في عام 2021.

وقال: بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف فايند N2، والذي حقق زيادة ملحوظة بلغت 453٪ في مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين في عام 2022، أطلقنا هاتف فايند N2 عالميًا في وقت سابق من هذا العام. ليصبح الهاتف القابل للطي الأكثر مبيعًا بهامش كبير في الصين، والتي تعتبر بدورها السوق الأكثر تنافسية للهواتف القابلة للطي في العالم، هذا وقد امتدت شعبية الهاتف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع: لا بد لي أن أشير إلى الترحيب الكبير الذي حظي به هاتف فايند N2 من المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك قررنا إطلاق سلسلة فايند N3 في السوق الإماراتية بعد أن رأينا التفاعل الكبير مع سلسلة فايند N2.

ويتماشى هذا القرار مع التزامنا بتوفير أحدث التقنيات وتعزيز تجارب المستخدم الاستثنائية، وجعل الهواتف الذكية القابلة للطي في متناول عشاق التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هاتف فايند N3 جهازًا ثوريًا يلبي الاحتياجات

وتحدث: عن هاتف فايند N3 وقال إنه جهازًا ثوريًا يلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن أفضل تجربة استخدام، حيث يتميز هذا الهاتف الذكي بنظام كاميرا احترافي، ويعد أول هاتف قابل للطي يشتمل على تقنية مستشعر البكسل المتطور من سوني، والذي يستخدم لأول مرة حصرياً ضمن هاتف فايند N3. وتضمن هذه التقنية المتطورة أفضل مستوى من قدرات تجميع الضوء ومعالجة الضوضاء، مما ينافس جودة الصور التي تنتج عن أجهزة استشعار ذات مقاس 1 بوصة.

وأضاف: ما يميز هاتف فايند N3 حقًا عن الهواتف الذكية الآخرى هو برمجيته الشاملة وحلول الضبط والتعديل، حيث تعمل تقنية التصوير الحاسوبي من أوبو ايضاً على تحسين الصور واستخراج التفاصيل المعقدة من الخلفية والظل مع الحفاظ على الجوهر الطبيعي للصور. بالإضافة إلى ذلك، تسهم وضعية البورتريه بتقنية Hasselblad إلى خلق خلفية ضبابية مذهلة بصريًا مع تفاصيل طبيعية سلسة، مما يعزز أداء الكاميرا التليفوتوغرافية القوية في فايند N3. وبفضل هذه الميزات المبتكرة، يضمن هاتف فايند N3 من أوبو تجربة تصوير فوتوغرافي لا مثيل لها، مما يضع معيارًا جديدًا للتصوير عبر الهواتف الذكية.

التقليل من التأثير البيئي للأجهزة الإلكترونية

وحول المواد المستدامة التي تلعب دورًا أساسياً في التقليل من التأثير البيئي للأجهزة الإلكترونية، قال: نجحت أوبو، بحلول نهاية عام 2022، في خفض 6000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا من عملياتها.

ولأعطيكم صورة أوضح عن هذا الإنجاز، فإن هذا الانخفاض يعادل كمية الغازات الدفيئة التي تمتصها 3330 كيلومترا مربعا من الغابات في عام واحد. ويؤكد هذا الانخفاض الكبير بلا شك على التزامنا بالمسؤولية البيئية والحفاظ على كوكب أكثر اخضرارًا.

واختتم: تتمثل مهمتنا الأساسية في تقديم أحدث التقنيات والخدمات الاستثنائية لتلبية احتياجات المستخدمين، لذلك، أطلقنا في وقت سابق من هذا العام، هاتف فايند N2 فليب القابل للطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شجعنا الترحيب الكبير والردود الإيجابية في السوق المحلية على إطلاق سلسلة فايند N3.

وإننا على ثقة من أن منتجاتنا الرائدة ستعيد رسم المشهد التكنولوجي وستعزز من تجربة المستخدم.