أريبيان بزنس تحاور دوغلاس بيلين في مؤتمر الحوسبة السحابية في لاس فيغاس

يسيطر الذكاء الاصطناعي التوليدي على خطط الشركات والمؤسسات التي تطمح للنمو والازدهار في المستقبل، وهو الأمر الذي حضر بقوة في حدث الحوسبة السحابية المقام حاليا في لاس فيغاس.

أريبيان بزنس حضرت المؤتمر في ولاية نيفادا الأمريكية، لتحصل على فرصة محاورة دوغلاس بيلين، الرئيس العالمي للتصنيع الذكي في شركة AWS “أمازون لخدمات الويب”.

استراتيجية جديدة

تحدث دوغلاس عن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها شركته، تحت اسم “أمازون Industry 4.0″، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور أمازون لخدمات الويب في تعميم التكنولوجيا في حياة الناس.

وأشار دوغلاس إلى وجود تحديات كبرى تواجه استراتيجة Industry 4.0، والتي تكمن في حجم البيانات الهائل الذي يتم انتاجه في مجال الصناعة، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا.

وعلى الرغم من أن الصناعة تنتج الكثير من البيانات، إلا أن هناك تحديًا في استهلاك هذه البيانات، حيث أن نسبة صغيرة جدًا من البيانات التي تنتج يتم النظر إليها مرة أخرى من أجل تحسين بنية البيانات وتحليلها بشكل فعال يعتبر تحديًا.

ويعد التحدي الثاني الذي يواجه الاستراتيجية هو التعامل مع التنوع الكبير في مصادر البيانات، خاصة في حالة الشركات التي تعمل على نطاق واسع مع العديد من المنشآت.

مواجهة التحديات

وقال بيلين عن مواجهة التحديات لتحقيق أهداف شركته: “يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات مثل التفاوض مع الموردين للأجهزة القديمة للتحقق من إمكانية الوصول إلى البيانات، لأنه في بعض الحالات نحتاج إلى حلول تكنولوجية إضافية للتواصل مع الآلات القديمة التي لا تدعم طرق الاتصال الحديثة”.

وأشار مسؤوول “أمازون لخدمات الويب” إلى أن استخدام تقنيات توحيد بيانات متنوعة من مصادر مختلفة يساعد على ترجمة وتوحيد البيانات لجعلها قادرة على التفاعل بشكل أفضل.

وأضاف بيلين: “نضع إجراءات أمان قوية لحماية الملكية الفكرية وضمان سلامة العمليات، ويتضمن ذلك الحماية من التهديدات السيبرانية من أجل سلامة البيانات”.

وتابع: “يجب تحديد الحالات العملية التي تساعد على النمو، ويكمن السر في فهم كيفية استخدام البيانات بشكل فعال لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة”.

تحقيق التوازن

لفت دوغلاس إلى أهمية تحقيق التوازن بين جودة البيانات وتكلفة جمعها، مضيفا: “يجب تحديد أفضل الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات الشركة بكفاءة”.

وواصل: “تبني حلول تكنولوجية معينة يمكن الشركات من تحسين الاستفادة من بيانات الماضي وتعظيم قيمتها السوقية”.

أمان البيانات في التحويل

وعن كيفية ضمان أمان البيانات قال بيلين: “يتم ضمان أمان البيانات في عمليات التحويل عن طريق تشفير البيانات بشكل فوري، باستخدام نظام تشفير 120 بت، حيث يتمتع العميل بمفاتيح التشفير، مما يعني أنه الوحيد الذي يستطيع رؤية البيانات”.

وأضاف بيلين: “كذلك يجب على العميل عمل تحديثات الأمان يوميًا وفهم للشبكة بشكل كامل، حتى يحقق الاستفادة الأكبر من تجربته”.

الذكاء الاصطناعي والأمان

يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة لتحسين مكافحة الإختراق وتعزيز الأمان، في ظروف تراكم المعلومات التي لا يمكن تصورها والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة، ويمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي فقط إلى النجاح.

مكافحة التجسس، والمعالجة السريعة للمعلومات المتاحة، وصياغة قرارات متنوعة، ووضع الخطط والسيناريوهات متعددة المتغيرات، وإجراء التحليلات المختلفة هي عمليات تستغرق وقتا طويلا.

ويمكن باستخدام الذكاء الإصطناعي اختصار هذا الوقت بشكل كبير، وبالتالي تزداد إمكانيات الكشف عن الجرائم والوقاية منها وكبحها مبكرا.

وعن هذا قال دوغلاس: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون صديقًا للأمان بفهمه وتحليله السريع للتغييرات والتهديدات التي قد لا يلاحظها الإنسان”.

وتابع: “يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتغييرات في رموز البرمجيات أو عمليات الشبكة”.

وأردف: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتم استخدامه بشكل غير أخلاقي أو غير قانوني، لذلك تكون هناك حاجة إلى مراقبة وسيطرة صارمة لمنع استغلال الذكاء الاصطناعي في أغراض غير أخلاقية”.

التأثير في الصناعة

الذكاء الاصطناعي، يؤدي إلى تغيير كبير في النماذج والوسائل والنظم البيئية للصناعة التحويلية، وكذلك في تطوير الكثير من الأشياء المتعلقة بالصناعة.

وتقترح الشركات المتخصصة نماذج ووسائل وأشكال جديدة للتصنيع الذكي، وبنية نظام التصنيع الذكي، ونظام تكنولوجيا التصنيع الذكي، بناء على تكامل تقنية الذكاء الاصطناعي مع اتصالات المعلومات والتصنيع وتكنولوجيا المنتجات ذات الصلة.

ويتم تقديم اقتراحات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التصنيع الذكي بمعظم الدولة المتقدمة في هذا المجال، وعن تأثير الذكاء الاصطناعي على التصنيع الذكي أشار دوغلاس بيلين إلى أن التحول نحو الصيانة الوقائية للآلات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هو السبيل.

وتابع: “من ضمن تأثير الذكاء الاصطناعي على التصنيع الذكي هو التحسين المستمر في قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم من البيانات وتوقع الأعطال”.

الذكاء الإصطناعي التوليدي

أذهلت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم بقدراتها المتطورة على تنفيذ مهام معقدة بشكل ملحوظ، حيث أثارت القدرات الاستثنائية له في أداء مهام معقدة في مجال التعليم، حيث يبدو أن هذا التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي يرتقي بالممارسات التعليمية الحالية.

الذكاء الإصطناعي التوليدي يعمل على تعزيز التدريس والتعلم، ويشمل تعزيز التعلم الشخصي والتفاعلي، وتوليد أسئلة لأنشطة التقييم التكويني التي توفر ملاحظات مستمرة لإعلام التدريس والتعلم وما إلى ذلك.

ويمكن لصانعي السياسات والباحثين والمعلمين وخبراء التكنولوجيا العمل معًا وبدء محادثات حول كيفية استخدام هذه الأدوات المتطورة للذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان لتحسين التعليم ودعم تعلم الطلاب.

وعلق بيلين قائلا: “الذكاء الاصطناعي التوليدي كمثال على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على التحسين المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي ويفتح أفقًا لتطبيقات جديدة في مجال الأمان”.

وواصل: “يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات فحص الجودة في مجالات مثل غرف الطلاء للأجهزة الإلكترونية أو السيارات، ويساعد النظام في اكتشاف العيوب التي قد لا تكون واضحة للإنسان، مما يحسن مستوى الجودة”.

واسترسل قائلا: “يوضح أيضا التحديات التي كانت موجودة في التدريب التقليدي للنظم على تحديات مختلفة في الإضاءة، والانتقال إلى الذكاء الاصطناعي يتيح القدرة على التعامل مع مجموعات متنوعة من أنظمة الإضاءة دون الحاجة إلى تدريب مستمر”.

ويؤكد دوغلاس بيلين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحسين إدارة المعرفة في مجالات مثل الفحص والتصنيف، كما يتيح التحليل الذكي للبيانات للاستفادة من المعرفة المكتسبة من عمليات الفحص.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في التصنيع

وقال بيلين عن مستقبل الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي: “التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يتسارع، وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي العام في تحسين إدارة المعرفة والتصنيف”.

وأردف: “يشير ذلك إلى تحديات صناعة العمل وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن الظروف وتشجع على المشاركة في هذا القطاع”.

وتحدث بيلين عن كيف يمكن أن يؤدي التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين الصناعات التقليدية.

وقال إن تغيير الطرق الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي يشير إلى أهمية تطوير قدرات العمال وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، مع التركيز على حفظ ونقل المعرفة من قبل العمال الأكثر خبرة الذين يتقاعدون.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يزيد فرص تحسين التعليم وتوجيه العمال نحو أدوار متقاطعة ترتبط بالعلوم البيانية وعلم البيانات، مع التوقعات بأن هناك تأثيرًا على نظام التعليم.

التصنيع الذكي

يعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى جديد، وصياغة القيمة المرجوة إلى أنواع مختلفة من الذكاء البشري، سواء في العالم المصغر للشركة أو العالم الأكبر للإنترنت وما بعده.

وعن دور الذكاء الإصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل المنافسة في مجال المصنعين الذكيين بإستخدام الحوسبة السحابية قال دوغلاس: “في مجال الذكاء الإصطناعي التوليدي لم يتم استكشاف الإمكانيات بشكل كامل حتى الآن، ويعتبر العام الأول مجرد فترة استكشاف وتحديد للإمكانيات والبنية التحتية”.

كما أشار إلى تنوع القدرات التي يقدمها نظام الحوسبة السحابية التابع لشركة AWS بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأجهزة، والبيانات، وآليات التدريب، مع التحديات المتنوعة مثل قدرات التخزين والرقائق المختلفة.