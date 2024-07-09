أرامكو في تحالف لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في السعودية

أبرمت “أرامكو الرقمية” اتفاقية تعاون مع “وورلد وايد تكنولوجي” (WWT) بهدف تعزيزِ البنيةِ التحتيةِ للذكاءِ الاصطناعي في المملكةِ العربيةِ السعودية، وتطويرِ حلولٍ مبتكرةٍ تدعمُ الاقتصادَ الرقميَّ للمملكة.

وتهدف الاتفاقية لعمل تكامل حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، للمساهمة في توطين الخبرات والتقنيات المتقدمة محلياً.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية طارق أمين إلى أن هذا التعاون يعكس أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد بقوله: ” تعد هذه الشراكة خطوة هامة وتمثل إنجازاً رئيسياً نحو وضع المملكة في صدارة الابتكار الرقمي. تعمل أرامكو الرقمية و”وورلد وايد تكنولوجي” (WWT) معاً على تطوير نطاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإمكانات وخلق فرص جديدة من خلال تقديم منصات وتقنيات وحلول تشجع على الإبداع وتوفر قيمة مضافة وتعزز من الاستدامة”.

عمر مير، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة “وورلد وايد تكنولوجي” ورئيسها والمُدير الإداري الدولي أشار بالقول”: تعد شراكتنا اليوم مع أرامكو الرقمية بمثابة فصلاً هاماً في مهمتنا المتمثلة في توفير حلول تقنية متطورة في المنطقة. وبفضل مختبرنا المميز والأول من نوعه وبيئنا للبحث والتطوير الخاصة بالذكاء الإصطناعي، فإننا نعزز من قدرتنا على مساعدة اقتصاد المملكة على تجربة وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المصممة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، فإن هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا بدفع عجلة تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على نطاق عالمي، مما يعزز دورنا كلاعب رئيسي في المشهد التكنولوجي المزدهر في الشرق الأوسط. نتطلع إلى توسيع آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي لصالح المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توسّع “وورلد وايد تكنولوجي” (WWT) في جميع أنحاء الشرق الأوسط على اعتبارها واحدة من أهم ساحات اختبار الابتكارات في العالم.