أعلنت أرامكو السعودية، عن توقيع اتفاقية مع شركة باسكال، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في المملكة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تركيب صيانة وتشغيل أول حاسوب كمي بسعة 2000 كيوبت، في المملكة، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به في النصف الثاني من عام 2025.

كلاً من أرامكو السعودية وشركة “باسكال” تسعيان للاستفادة من الحوسبة الكمية في تحديد حالات الاستخدام الجديدة. وتتبنى الشركتان رؤية طموحة لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل المملكة، بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزميات الكمية، وهو خطوة حاسمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.

من المقرر أن يتبع الحاسوب الكمي الذي سيتم تركيبه في المملكة نهج “الوضع التناظري” كبداية، حيث سيتم ترقيته في وقت لاحق إلى “الوضع التناظري الرقمي” الهجين، الذي يوفر استخدامات أكثر تعقيدًا وفعالية للتقنية.

فيما يتعلق بهذا التعاون الاستراتيجي، أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، بأن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة في تبني التقنيات الجديدة والمؤثرة لتحقيق الريادة في قطاع الطاقة. وأشار الخويطر إلى أهمية استخدام التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة الكمية في دعم التحول الرقمي وتحسين الأداء، مؤكدًا أن هدفهم هو الريادة في استخدام الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة. وأضاف أن الاتفاقية مع باسكال ستمكنهم من الاستفادة من خبرات أحد الرواد في هذا المجال، وسيستمرون في جهودهم للتوصل إلى أحدث الحلول في أعمالهم.

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة باسكال، جورج أوليفييه ريموند، عن أهمية الحوسبة الكمية في تطبيقات العالم الحقيقي، مشيرًا إلى أن العصر الحالي يشهد تطورًا هائلًا في مجال الحوسبة الكمية، حيث لم تعد تقتصر على التنظير بل تنتقل إلى تطبيقات الواقع، مما يتيح للمؤسسات التغلب على التحديات التي كانت مستعصية في السابق. وأشار ريموند إلى جهود باسكال في تطوير خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تلبي احتياجات العملاء، معبرًا عن تفاؤله بمساهمة الشركة في تسريع التحول التقني في المملكة. وأكد أن الحاسوب الكمي الذي سيتم تركيبه لن يكون مجرد جهاز عادي، بل سيكون أقوى أداة متاحة للاستخدامات الصناعية، مما يفتح أفاقًا جديدة للابتكار في الأعمال والمجتمع.

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز نشاط “باسكال” في المملكة، حيث افتتحت الشركة مكتبها الرئيسي في عام 2023. تأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في عام 2022 للتعاون في تطبيقات وقدرات الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة. كما شاركت شركة واعد فنتشرز، التابعة لأرامكو السعودية، في جولة “باسكال” لجمع التمويل في عام 2023.