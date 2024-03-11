أبوظبي تطلق إم جي إكس

أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، من أبوظبي عن تأسيس شركة “إم جي إكس”.

ويهدف تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة في استثمار التكنولوجيا لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، لتحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية. وستكون مبادلة للاستثمار و”جي 42″ شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.

وتستثمر “إم جي إكس” في تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في الإمارات والعالم. وتتركز استراتيجية الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية:

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أشباه الموصلات

التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي

وتستفيد “إم جي إكس” من استثمارات أبوظبي الحالية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما تجذب استثمارات جديدة جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.

وتعكس الشركة تعاوناً استراتيجياً بين “مبادلة” و”جي 42″، مستفيدة من خبرة كل منهما في مجال التكنولوجيا والاستثمار. وتملك “مبادلة” سجلاً حافلاً في الاستثمار في قطاعات حيوية، بينما تُعد “جي 42” رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: “هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي”.